Ninel Conde regresa triunfalmente al teatro con “El Tenorio Cómico”

noviembre 21, 2025

Tras una ausencia de 8 años de los escenarios teatrales, Ninel Conde, marca su esperado regreso al mundo del teatro uniéndose a la exitosa y tradicional puesta en escena “El Tenorio Cómico” Durante este tiempo, la actriz tomó la decisión de dedicarse por completo a su familia, disfrutando de una pausa necesaria para atender su vida personal y renovar energías además de su música.

Ahora, Ninel vuelve con más fuerza y entusiasmo que nunca, lista para conquistar nuevamente al público con su talento, carisma y presencia escénica. Su participación en “El Tenorio Cómico” será un punto de encuentro con viejos amigos y grandes recuerdos, ya que compartirá escenario con Abelito, con quien forjó una entrañable amistad durante su paso por “La Casa de los Famosos México”.

El equipo creativo y el elenco del Tenorio Cómico de la mano del productor Alejandro Gou celebran esta incorporación como una gran oportunidad para ofrecer al público una propuesta fresca, divertida y llena de sorpresas. Con la combinación de humor, ingenio y las destacadas interpretaciones de sus actores, esta temporada promete ser un éxito rotundo en la cartelera nacional.

“Me siento feliz de ser parte de este proyecto, escuchar a la gente reír es la mayor satisfacción, necesitamos reírnos más y ser felices, hay mucho que agradecer, Gracias a Dios y a mi público por seguirme y apoyarme todos estos años”, Ninel Conde.

El Tenorio Cómico se presentará en el centro cultural teatro dos, los boletos ya están disponibles a través de tickermaster.com.mx

La producción invita a todos los amantes del teatro y la comedia a disfrutar de este regreso tan esperado. ¡No te pierdas la oportunidad de ver a Ninel Conde en una de las puestas en escena más divertidas y queridas de México!