Niebla contaminada envuelve capital de Bosnia y Herzegovina

diciembre 18, 2025

Una densa capa de contaminación atmosférica envolvió este jueves la capital de Bosnia y Herzegovina, Sarajevo, obligando a las autoridades a implementar medidas drásticas para proteger la salud de la población.

La ciudad, ubicada en un valle rodeado de montañas, enfrenta una de sus recurrentes crisis invernales de calidad del aire, agravada por condiciones climáticas que atrapan los contaminantes.

Las medidas de emergencia incluyeron la cancelación de vuelos desde el aeropuerto internacional, instrucciones para que los niños permanecieran en interiores y la prohibición de cualquier trabajo de construcción al aire libre. Además, se prohibió la circulación en el centro de la ciudad a camiones de más de 3.5 toneladas y a vehículos que no cumplen con los estándares ambientales de la Unión Europea, junto con cualquier tipo de aglomeración pública.

La empresa suiza de tecnología de calidad del aire IQAir clasificó este jueves el aire en Sarajevo directamente como “insalubre”. La capital bosnia suele encabezar las listas mundiales de ciudades con la peor calidad del aire durante el invierno, un problema histórico causado principalmente por la calefacción doméstica y la contaminación del transporte.

Algunos residentes optaron por usar mascarillas para protegerse del aire tóxico mientras se desplazaban por la ciudad.

Por su parte, los expertos han advertido reiteradamente sobre los graves riesgos para la salud. La exposición a partículas finas PM2.5, predominantes en esta contaminación, está vinculada a un aumento en infecciones respiratorias, así como en casos de cáncer, enfermedades cardiovasculares y muertes prematuras.

La situación no se limita a Bosnia. En Belgrado, la capital de la vecina Serbia, la calidad del aire también fue calificada este jueves como “insalubre para grupos sensibles”.