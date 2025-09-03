Ni cuotas escolares ni exigencia de uniformes son factor para dejar a niños sin educación

septiembre 3, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Se han presentado ante la Secretaría de Educación de Veracruz reportes de una presunta obligatoriedad en el pago de cuotas voluntarias, así como de los altos costos de los uniformes, informó Claudia Tello Espinosa,quien dijo que el pago de cuotas no puede ser una condición para inscripción.

Destacó que les llegó información de la venta de uniformes con costos elevados, arriba de los 3 mil 500 pesos, por lo que se han recibido cuando menos 5 quejas de padres y madres de familia

“Yo solamente les digo, no pueden condicionar la entrada de los ninos a la escuela por ningún motivo. Hemos recibido alrededor de 4 o 5 quejas, pero se están atendiendo, sobre todo en Xalapa”.

“Nosotros desde hace meses hemos informado a las escuelas que la educación es gratuita. Tenemos que caminar hacia allá, para que los niños no tengan que pagar nada. No puede ser una condición entregar una aportación de cualquier tipo para poder entrar a la escuela”, señaló.

La funcionaria estatal dijo recibió quejas de costos en uniformes escolares de hasta 3 mil 500 pesos, además de cooperaciones extras, afectando la economía familia.

Entrevistada posterior a la Guardia de Honor en el monumento a Don Miguel Hidalgo y Costilla por el 215 Aniversario de la Independencia exhortó a los padres de familia o tutores a reportar cualquier irregularida al número 22 88 41 77 00.

Por otra parte, Tello Espinosa destacó que sigue el proceso de asignación de plazas a través de la USICA, aunque reconoció retrasos.

En ese sentido, considero que sera en la última semana de este mes cuando los maestros y maestras recibiran sus órdenes de presentación y estarán ya frente a grupo.

“Van a recibir los maestros a la última semana de este mes ya a sus órdenes de presentación por recursos humanos y van a estar presentándose en todas sus escuelas. De todos modos, ahorita ya están trabajando, todos están ahí”.