Necesario contar con un mayor número de intérpretes y traductores indígenas

septiembre 21, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Es necesario incrementar el número de traductores, interpretes de lenguas indígenas en Veracruz, así como el de defensores que conozcan las lenguas maternas y la cultura de pueblos originarios, consideró Magdalena Hernández Hernández, titular de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en Veracruz (INPI).

Y es que, si bien dijo desconocer cuántos traductores e interpretes tienen dependencias como el Poder Judicial de Veracruz y la Fiscalía General del Estado, es vital contar con un mayor numero para garantizar la correcta aplicación de la justicia a los y las indígenas.

“Nosotros les podemos decir a nivel nacional, en el Padrón Nacional de Traductores e Intérpretes hasta el 2024 solo en Veracruz se tenían 39 intérpretes. Se han ido formando más en el Poder Judicial”.

Consideró que lo justo es que se tuviera un interprete o un traductor para cada una de las variantes, por lo menos en cada uno de los distritos judiciales.

“Pues que se garantice, hay intérpretes, traductores y peritos que tiene el Poder Judicial, hay otros que tiene la Fiscalía, los que están a nivel nacional, pero desconocemos cuantos tienen fiscalía y poder judicial”.

Y, finalmente, aclaró que el INPI no es autoridad en el tema de asignación de intérpretes, sin embargo, se proporciona en aquellos casos donde se solicite, ya sea si el Poder Judicial lo pide o las mismas personas solicitan apoyo.