Nasry Asfura asume la Presidencia de Honduras: ‘No te voy a fallar, vamos a estar bien’

enero 27, 2026

El político conservador Nasry Asfura, de 67 años, juró este martes como presidente de Honduras, para el periodo 2026-2030, en sustitución de la izquierdista Xiomara Castro. Tras ser investido, le prometió a sus compatriotas que no les fallará y que, con su Administración, todos estarán bien.

“Hago la promesa de ley de cumplir la Constitución, las leyes, como lo dicen los sagrados mandamientos. Honduras, para servirte estamos“, afirmó Asfura al tomar posesión en una ceremonia en el Parlamento hondureño.

Nasry Asfura fue electo en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre. El nuevo mandatario recibió el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero no fue reconocido como presidente por la mandataria saliente, Xiomara Castro, aduciendo que hubo “fraude” en los comicios.

No invitó a presidentes y jefes de Estado de otros países al acto de investidura por razones de “austeridad”, y prefirió asumir su mandato en la sede del Parlamento, contrario a las tradicionales investiduras en el Estadio Nacional ‘José de la Paz Herrera’, de la capital hondureña.

En su mensaje, el líder del conservador Partido Nacional de Honduras centró su discurso en los temas prioritarios que necesitan ser atendidos de inmediato, entre ellos salud, educación, empleo y seguridad. Además, afirmó que trabajará con las 298 alcaldías del país “sin ningún distingo de color político”.

“Honduras no te voy a fallar, vamos a estar bien. Dios los bendiga a ustedes, a sus familias, Dios bendiga a Honduras”, expresó en un discurso de diez minutos pronunciado luego de jurar con nuevo mandatario.

Resaltó que en su Administración, de cuatro años, reducirá el tamaño del Estado -lo que implicará el cierre de unas 38 instituciones- “para tener una mayor eficiencia y poder dedicar nuestros recursos realmente a resolver problemas”.

En materia de salud, enfatizó que resolverá la falta de medicamentos en los hospitales, mientras que en educación anunció que ya mandó a imprimir diez millones de libros para 1.2 millones de alumnos del primero al undécimo grado. Reiteró su mensaje de campaña de que trabajará para crear empleos fomentando la inversión e impulsar obras de infraestructura “para el desarrollo del país”.

“No más división. No es con insultos, con venganza, con odio, que vamos a salir adelante, eso no puede ser, los hondureños queremos paz y prosperidad y en eso nos vamos a enfocar para hacerlo”, dijo Asfura en su discurso, en el que no se refirió a asuntos exteriores ni política ni política internacional.