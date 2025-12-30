Muro de contención en la 21 de Marzo está concluido y es totalmente seguro, afirma alcalde de Xalapa

Muro de contención en la 21 de Marzo está concluido y es totalmente seguro, afirma alcalde de Xalapa

diciembre 30, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. El muro de contención paralelo al puente Macuiltépetl, en la colonia 21 de Marzo, se encuentra prácticamente concluido y no representa ningún riesgo para las y los vecinos de la zona, aseguró el alcalde de Xalapa, Alberto Islas Reyes.

El presidente municipal dijo que se trata de una obra completamente nueva, ya que el muro anterior presentaba materiales contaminados que fue necesario retirar en su totalidad, lo que obligó a desarrollar un nuevo proyecto estructural.

“Es una obra impresionante (…) no se reparó nada, se hizo todo nuevo, con materiales adecuados y sin ningún riesgo”, afirmó.

Islas Reyes explicó que, tras detectarse las fallas en la obra anterior, el Ayuntamiento hizo efectiva la fianza de la empresa responsable, lo que permitió recuperar los recursos y contratar a una empresa distinta para ejecutar el nuevo muro de contención.

“La empresa respondió conforme a la fianza otorgada, se cobró el importe correspondiente y con eso iniciamos la obra con otra empresa. El resultado es un muro seguro y bien hecho”, puntualizó.

El alcalde subrayó que, aun con las lluvias, no existe riesgo alguno de colapso, y destacó que la obra ya es visible para quienes transitan de Banderilla hacia Xalapa, al considerarla una infraestructura sólida y funcional.

Respecto a la empresa que originalmente ejecutó el proyecto, aclaró que no puede ser vetada de manera automática, ya que será la próxima administración municipal la que evalúe a las empresas participantes en futuras convocatorias.

Islas Reyes reiteró que los trabajos avanzan conforme a lo previsto y que su administración deja obras concluidas y seguras ante el cierre del periodo municipal.