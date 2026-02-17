Muere Robert Duvall a los 95 años; legado de una leyenda del cine

febrero 17, 2026

Redacción/Xalapa. Tras el fallecimiento de Robert Duvall a los 95 años, el crítico Alberto Rojas destacó en entrevista para En Contacto la dimensión del actor como una de las figuras más sólidas del cine estadounidense.

Rojas subrayó que Duvall fue parte de la generación que transformó Hollywood en los años setenta, junto a Robert De Niro, Al Pacino y Dustin Hoffman.

Recordó sus personajes emblemáticos como Tom Hagen en El Padrino y el coronel Kilgore en Apocalypse Now, destacando su capacidad para “hacer humanos” incluso los papeles más duros o secundarios.

También mencionó que su ausencia en El Padrino III marcó la diferencia respecto a las dos primeras entregas, tras abandonar el proyecto por desacuerdos salariales.

Para el especialista, el mayor legado de Duvall fue su naturalidad interpretativa y su capacidad de engrandecer cualquier papel, convirtiéndose en un referente imprescindible del cine contemporáneo.