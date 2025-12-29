Muere Cecilia Giménez, “restauradora” del ‘Ecce Homo’

diciembre 29, 2025

Cecilia Giménez, la pintora aficionada cuya restauración fallida del fresco ‘Ecce Homo’ en la localidad de Borja, España, se convirtió en un fenómeno viral mundial en 2012, ha fallecido este lunes a los 94 años.

Su muerte ocurrió en la Residencia de Tercera Edad Hospital Sancti Spiritus de Borja, donde vivía junto a su hijo, quien tiene parálisis cerebral.

El alcalde de Borja, Eduardo Arilla, confirmó la noticia y destacó que ella fue una persona “con una bondad inmensa” que supo sobrellevar la enorme presión derivada de la fama inesperada. “Perdemos a una persona muy querida en el pueblo”, afirmó.

El ‘Ecce Homo’, obra original de Elías García Martínez, pasó de ser una pintura desconocida a un icono global después de que en 2012 se difundieran imágenes de la intervención realizada por Giménez, quien intentó restaurarlo al ver su deterioro.

Aunque inicialmente fue objeto de burlas, el fenómeno viral posicionó a Borja en el mapa turístico internacional, atrayendo a más de 200 mil visitantes en una década y generando ingresos superiores a 600 mil euros, destinados íntegramente a la fundación del santuario.

Giménez, quien siempre defendió que su trabajo no estaba terminado, vivió para ver cómo la mofa inicial se transformaba en cariño y reconocimiento, especialmente durante la Romería de San Bartolomé de 2012, cuando una multitud la aplaudió frente a su casa.

Borja despedirá a Cecilia Giménez este martes con un funeral en la Iglesia de Santa María. El alcalde subrayó que “el mejor homenaje fue en vida”, refiriéndose al centro de interpretación dedicado al ‘Ecce Homo’ que explica su legado.