Muere a los 96 años Eva Schloss, hermanastra de Ana Frank

enero 5, 2026

Eva Schloss, sobreviviente del Holocausto y hermanastra de Ana Frank, falleció a los 96 años en Londres. Su muerte fue confirmada por su familia y por organizaciones dedicadas a la memoria histórica, que destacaron su papel como una de las voces más importantes para mantener vivo el recuerdo de los crímenes del nazismo.

Nacida en Viena en 1929, Eva Schloss se trasladó con su familia a Ámsterdam tras la persecución nazi en Austria. Allí conoció a Ana Frank antes de que ambas familias tuvieran que esconderse. En 1944, Eva y su madre fueron arrestadas y deportadas al campo de exterminio de Auschwitz, donde lograron sobrevivir, mientras que su padre y su hermano murieron durante la guerra.

Tras la liberación, Eva reconstruyó su vida en Londres. En 1953, su madre se casó con Otto Frank, padre de Ana Frank, lo que convirtió a ambas jóvenes en hermanastras. Durante años evitó hablar de su experiencia, pero con el tiempo comprendió la importancia de compartir su testimonio.

A partir de la década de 1980, Schloss se convirtió en una voz clave contra el antisemitismo. Participó en conferencias internacionales, visitó escuelas y escribió libros autobiográficos, con el objetivo de educar a las nuevas generaciones sobre las consecuencias de la intolerancia y la violencia.

Eva Schloss será recordada como un símbolo de resiliencia, memoria y compromiso con la paz. Su legado permanece como una advertencia histórica y un llamado permanente a la educación, la empatía y el respeto, para evitar que tragedias como el Holocausto vuelvan a repetirse.