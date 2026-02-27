Movistar lanza la campaña de reciclaje Planeta Movistar para recuperar adecuadamente residuos electrónicos

febrero 26, 2026

Movistar, una marca de Telefónica, lanza en México la campaña de reciclaje Planeta Movistar, con la que busca incentivar la adecuada disposición de residuos electrónicos.

Con el lema “Nos mueve un futuro mejor”, la marca refrenda su compromiso por un futuro más verde, en el que el cuidado del planeta sea también parte fundamental de las decisiones de los consumidores. La campaña de reciclaje tiene como objetivo inicial recolectar más de 1000 kilogramos de desechos electrónicos como smartphones, relojes digitales, consolas de videojuegos, cables, módems, auriculares, entre otros.

“Con Planeta Movistar damos continuidad a nuestro programa permanente de reciclaje, a través del cual recolectamos y reciclamos más de 17,000 toneladas de residuos electrónicos en los últimos 14 años. Tenemos el compromiso de continuar impulsando un entorno digital más verde, en beneficio de las futuras generaciones. Con este programa buscamos despertar conciencia e interés por el adecuado desecho de residuos electrónicos y evitar con ello una posible contaminación del entorno”, comentó Natalia Guerra, directora de Asuntos Públicos, Regulación y Negocio Mayorista de Telefónica Movistar México.

De acuerdo con el Observatorio Internacional sobre Residuos Electrónicos 2024 (OIRE 2024), durante 2022 a nivel mundial se generaron 62 millones de toneladas de residuos electrónicos de las cuales, México generó 1.5 millones de toneladas, equivalente a 9.23 kg promedio anuales de residuos electrónicos por persona.

Actualmente, los diferentes Centros de Atención a Clientes de Movistar alrededor de la República Mexicana cuentan con contenedores disponibles para el depósito de diversos residuos electrónicos.

Movistar invita a todas las personas a participar en esta iniciativa y ubicar su contenedor más cercano, así como conocer la lista de residuos permitidos en su página web: movistar.com.mx/planeta-movistar, para obtener grandes beneficios.

Con este programa, Telefónica Movistar México refuerza su compromiso de impulsar una digitalización más verde, integrando la economía circular como parte esencial de su operación y promoviendo el uso responsable de la tecnología. En el marco de sus 25 años en México, la compañía reafirma su propósito de transformar la conectividad del país de manera sostenible, inclusiva y ética, trabajando para que nadie se quede atrás y para que la innovación y el cuidado del planeta sigan avanzando de la mano, convencidos de que un futuro sostenible se construye hoy.