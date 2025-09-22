Motín en prisión de Ecuador deja saldo de 14 muertos

septiembre 22, 2025

Un motín se registró en el penal de “El Oro”, ubicado en la ciudad de Machala, al sur de Ecuador. En total, la riña dentro de la prisión dejó un saldo de 14 personas muertas, entre ellas un guía penitenciario, y 14 personas heridas, así como varios reos que aprovecharon la situación para darse a la fuga.

Este lunes 22 de septiembre, a través de redes sociales se difundieron videos de una riña dentro de una prisión en Ecuador, en donde se escuchan detonaciones de balas así como el estruendo producido por varias granadas.

Los hechos dieron inicio alrededor de las 2:00 horas de la madrugada, cuando integrantes de la célula delictiva conocida como Los Lobos Box consiguieron salir de sus celdas; de ahí asesinaron a un guardia, hirieron a dos policías y privaron de su libertad a otros seis elementos de seguridad que se encontraron en su paso.

El objetivo de dichos criminales era llegar a las celdas donde se encontraban los miembros de la banda rival, es decir, Los Lobos, con quienes se disputan el control de las rutas de narcotráfico y fuentes de minería ilegal. Al llegar a su objetivo, comenzaron a detonar armas de fuego y asesinaron a poco más de una docena de integrantes de la banda rival.

Posteriormente, 200 elementos del ejército y la policía ecuatoriana tardaron un lapso de 40 minutos en sofocar la rebelión; durante dicho transcurso, pobladores que habitan cerca del penal grabaron el intercambio de balas entre ambas partes, así como la explosión de granadas.

También se informó que varios presos no se la pensaron dos veces para intentar darse a la fuga, pero que, no obstante, la policía logró capturar 13 de los reclusos que intentaron escapar del penal.