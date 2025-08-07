Mitsubishi Motors México continúa mostrando un desempeño sobresaliente

agosto 7, 2025

Gracias a su estrategia de eficiencia operativa con la cual buscan mantener un crecimiento sostenible, Mitsubishi Motors de México continúa mostrando un desempeño sobresaliente con resultados positivos en ventas, los cuales contrastan con el comportamiento general del mercado automotriz.

Durante julio, la compañía comercializó 2 mil 298 unidades, lo que representa un incremento de 26% respecto al mismo mes en 2024. Este desempeño destaca aún más en contraste con los resultados de la industria automotriz nacional, que según cifras de la Asociación de Distribuidores de Automotores (AMDA), registró una contracción de 0.6 por ciento en ventas respecto al mismo mes pero de 2024.

En el acumulado del primer cuatrimestre del año fiscal 2025 (abril-julio), Mitsubishi Motors comercializó 9 mil 537 unidades, un crecimiento de 30 por ciento frente al mismo periodo del año fiscal japonés 2024, reflejo de una estrategia integral que combina la fortaleza de su portafolio, la disponibilidad de inventario y una red de distribuidores en constante fortalecimiento.

Por unidades vendidas, la pickup L200 reafirma su liderazgo como el producto más sólido de la marca con mil 034 unidades comercializadas en el mercado durante julio, continuando con un ritmo acelerado en ventas, logrando 5 mil 065 unidades en el primer cuatrimestre del año fiscal.

Por su lado, la SUV Outlander Sport marcó un hito al alcanzar 710 unidades comercializadas en julio, logrando su mejor mes de ventas desde su lanzamiento, mientras que Xpander y Xpander Cross mantuvieron un ritmo positivo con un crecimiento de 9 por ciento respecto a junio.