Militares en el Metro de la CDMX: realizan ejercicio antiterrorista

enero 30, 2026

Elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército mexicano realizaron un ejercicio antiterrorista en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, como parte del plan de seguridad para el Mundial de Futbol 2026, evento en el que México fungirá como de los países anfitriones.

Equipados con armas de alto poder, lanzacohetes, equipo de visión nocturna y escudos, una célula llevó a cabo una simulación de actividad irregular en las líneas 1 y 5 del Metro capitalino, lo que generó sorpresa y preocupación entre los usuarios, aunque todo se trató del Curso de Operaciones Contra Terrorismo (C.O.T.C).

⇒ Las imágenes de los militares en formación de tropa se difundieron rápidamente en redes sociales, desatando interrogantes sobre la naturaleza de su despliegue.

Como parte del curso de contraterrorismo, los efectivos recorrieron pasillos y andenes en la terminal de Pantitlán, que se conecta con las líneas 1, 5, 9 y A, en el oriente de la Ciudad de México. Asimismo, ingresaron a vagones en vacío en los que simularon la detención de un presunto infractor de la ley.

Este entrenamiento tiene como objetivo principal el preparar a las fuerzas de élite para responder a escenarios de riesgo en entornos urbanos complejos. El Metro capitalino, al ser una infraestructura crítica por la que transitan millones de personas diariamente, fue seleccionado como un espacio estratégico para simular condiciones reales de intervención.