Mike Tomlin renuncia a los Steelers tras 19 años

enero 13, 2026

El lunes negro de la NFL ha cobrado su víctima más emblemática y estable. Tras casi dos décadas al frente de la organización, Mike Tomlin ha decidido dar un paso al costado y renunciar a su puesto como entrenador en jefe de los Pittsburgh Steelers.

La noticia llega apenas horas después de la dolorosa eliminación del equipo en la ronda de Playoffs ante los Houston Texans, un resultado que selló el destino de una de las gestiones más largas en la historia del deporte profesional.

Tomlin, quien asumió el cargo en 2007, cierra un ciclo de 19 temporadas en las que nunca registró una campaña con récord perdedor, una estadística que lo elevó al estatus de leyenda en la liga.

Bajo su mando, los Steelers alcanzaron su sexto Super Bowl, conquistando el trofeo Vince Lombardi en la edición XLIII. Sin embargo, la falta de éxitos recientes en la postemporada y la presión tras el último descalabro ante Houston fueron factores determinantes para que el estratega optara por el fin de su ciclo.

Un adiós marcado por la frustración

La derrota ante los Texans no solo significó el fin del camino en este 2026, sino que evidenció un desgaste en la relación entre el equipo y su filosofía de juego. Según informes cercanos a la institución, Tomlin comunicó su decisión a la familia Rooney tras el partido, argumentando que el equipo necesita una “nueva dirección” y una voz diferente para capitalizar el talento actual de la plantilla.

La vacante más deseada

Con la salida de Tomlin, los Steelers se enfrentan a un escenario desconocido en casi 20 años: buscar un nuevo entrenador. La estabilidad ha sido la marca registrada de Pittsburgh, pues solo ha tenido tres entrenadores desde 1969.

La directiva deberá buscar un perfil que mantenga la identidad física de la “Cortina de Acero”, pero que logre romper la sequía de victorias importantes en enero. Mientras tanto, el nombre de Tomlin ya suena con para tomarse un año sabático o incorporarse a transmisiones televisivas.