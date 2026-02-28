México y EE. UU. blindan sistemas financieros contra el crimen organizado

febrero 27, 2026

En un paso estratégico para la seguridad binacional, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció la firma de un memorándum de entendimiento entre México y Estados Unidos para fortalecer la inteligencia financiera México y EE. UU.

El acuerdo, suscrito por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal (IRS-CI), establece mecanismos de intercambio de información técnica para detectar movimientos de capital vinculados a delitos de alto impacto.

De acuerdo con Cadena Política, el foco principal de esta colaboración será el rastreo de flujos financieros asociados al tráfico ilícito de armas y el debilitamiento de las estructuras económicas de las organizaciones criminales transnacionales.

Objetivos y alcances del acuerdo

En primer lugar, el documento busca mejorar las capacidades institucionales de ambos países para identificar y mitigar riesgos emergentes en el sistema financiero. Aunque Hacienda precisó que el memorando no genera obligaciones jurídicas vinculantes, sí formaliza esquemas de asistencia mutua para prevenir el lavado de dinero. Esta cooperación técnica permitirá a los analistas de ambos lados de la frontera compartir patrones de conducta y tipologías financieras utilizadas por grupos delictivos para movilizar activos de procedencia ilícita, afectando directamente su operatividad logística.

Asimismo, la firma de este convenio se da en un contexto de alta colaboración operativa. Apenas la semana pasada, la UIF se alineó con las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de EE. UU. contra una red de fraude inmobiliario y financiero operada por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta coordinación ha cobrado especial relevancia tras el reciente abatimiento del líder de dicha organización, alias ‘El Mencho’, en un operativo de fuerzas especiales en Jalisco, evento que ha generado una reconfiguración de los objetivos de inteligencia para detectar posibles movimientos de capitales tras la caída del cabecilla.

Debilitamiento de las organizaciones criminales

Posteriormente, las autoridades señalaron que la estrategia busca atacar la “columna vertebral” del crimen organizado: su financiamiento. Al rastrear los pagos destinados a la compra de armamento, se pretende reducir la capacidad de fuego de las bandas delictivas que amenazan la seguridad nacional. El intercambio de inteligencia financiera México y EE. UU. funcionará como un sistema de alerta temprana ante el uso de criptoactivos o empresas fachada que intenten evadir los controles bancarios tradicionales de ambas naciones.

Por otro lado, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, ha enfatizado que este tipo de alianzas son fundamentales para proteger la integridad de la economía nacional. La integración de datos clínicos y operativos de inteligencia financiera permite construir casos sólidos para la judicialización de delitos financieros, cerrando el paso a la impunidad económica que suele acompañar a la violencia transnacional.

Perspectivas para 2026

Finalmente, se espera que este memorándum sea el punto de partida para una supervisión más estricta en las zonas fronterizas y en los centros financieros clave de ambos países. La implementación de nuevas tecnologías de análisis de datos masivos facilitará la identificación de transacciones inusuales en tiempo real. Con este acuerdo, México y Estados Unidos reafirman su compromiso de utilizar la tecnología y la cooperación técnica como las herramientas más eficaces para combatir un fenómeno delictivo que no conoce fronteras.