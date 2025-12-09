México encabeza las tasas globales de choques y distracción móvil

diciembre 9, 2025

Estos datos provienen del nuevo Informe de seguridad de Samsara, elaborado con información de más de 2,600 flotas en Norteamérica, Europa y México, lo que lo convierte en uno de los análisis globales más completos sobre el comportamiento de conducción comercial.

Johan Land, Vicepresidente Senior de Ingeniería de Producto, seguridad e IA de Samsara, contextualizó los hallazgos globales al señalar:

“Estos datos confirman que la IA es la tecnología de seguridad más transformadora de este siglo, capaz de redefinir por completo nuestras carreteras. Estamos viendo a las flotas pasar del caos reactivo a la prevención automatizada con alertas en tiempo real y coaching automatizado. En regiones con niveles elevados de riesgo, las reducciones drásticas en comportamientos peligrosos demuestran que implementar IA se ha vuelto indispensable para asegurar que cada trabajador regrese a casa a salvo.”

A pesar de que México registra 25% menos incidentes de exceso de velocidad que el promedio global, la conducción distraída sigue siendo el factor de riesgo predominante. El estudio demuestra que las compañías que implementan alertas basadas en IA y flujos de coaching automatizado lograron:

⦁ 96% menos uso del teléfono móvil,

⦁ 69% menos maniobras agresivas, y

⦁ hasta 73% menos choques,

lo que confirma la efectividad de los programas de seguridad basados en tecnología.

⦁ Choques: +60% vs. el promedio mundial

⦁ Distracción por celular: +238%

⦁ La IA puede reducir el uso del móvil 96% y los choques hasta 73%

En México, donde los sectores logístico, energético e industrial operan bajo una presión regulatoria y operativa creciente, los hallazgos representan una oportunidad crítica para acelerar la transición hacia estrategias preventivas, con visión de datos, que protejan a los conductores, reduzcan costos y mejoren la productividad.

Otros hallazgos muestran una alta prevalencia de comportamientos como desvío de carril, conducción muy cercana y frenados tardíos, especialmente críticos en operaciones de largo recorrido y transporte de materiales peligrosos. El estudio también encontró que los conductores en México tienen 52% más probabilidades de experimentar eventos de fatiga nocturna en comparación con las flotas europeas, lo que incrementa el riesgo de incidentes en carreteras federales.

La comparación internacional subraya la magnitud del reto. Mientras Europa registró la menor tasa de frenado brusco (−44%) y Canadá la menor incidencia de conducción muy cercana (−35%), México se distingue por la combinación de limitaciones de infraestructura, presión operativa y alta dependencia del móvil, que crean un panorama de riesgo significativamente más complejo.

La distracción móvil en México es casi tres veces mayor que en Estados Unidos y cuatro veces mayor que en Europa Occidental. La probabilidad de choques también supera la registrada en Norteamérica y Europa, a pesar de niveles de exposición similares, lo que evidencia desafíos estructurales que requieren innovación acelerada en seguridad.

Esta información apunta a la necesidad urgente de contar con visibilidad en tiempo real, mantenimiento predictivo, inspecciones digitales y monitoreo de activos para apoyar a los operadores y proteger a las flotas. Tecnologías integradas como dash cams con IA, diagnósticos de salud vehicular y flujos automatizados de documentación pueden ayudar a las empresas a reducir riesgos, anticipar fallas y cumplir con regulaciones de seguridad cada vez más exigentes.

Julia Monroy, Directora de Ventas de Samsara, destacó las implicaciones más amplias para el sector transporte del país:

“Estos hallazgos reflejan un reto nacional: la distracción móvil y los riesgos en carretera continúan aumentando, y las organizaciones necesitan visibilidad en tiempo real y herramientas que ayuden a los operadores a tomar decisiones más seguras. La tecnología que combina IA, análisis de datos y coaching automatizado permite proteger a los equipos, fortalecer la resiliencia operativa y anticiparse a demandas de seguridad cada vez más complejas.”

Desde una perspectiva técnica, los datos refuerzan el valor de las intervenciones en tiempo real. Luis Larrea, Sales Engineering Manager de Samsara México, explicó:

“Las cámaras con IA pueden detectar comportamientos como somnolencia, uso del móvil, desvío de carril o conducción muy cercana son problemas especialmente comunes en las carreteras mexicanas y esta tecnología envía alertas al instante. Este circuito de retroalimentación inmediata reduce significativamente la probabilidad de un choque. Cuando las flotas complementan esto con inspecciones digitales, monitoreo de salud vehicular y documentación centralizada, obtienen un ecosistema de seguridad completo capaz de abordar riesgos operativos, mecánicos y de cumplimiento.”