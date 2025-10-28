México busca extraditar a Víctor Manuel, esposo de Inés Gómez Mont

octubre 28, 2025

Este martes 28 de octubre, durante la Mañanera del Pueblo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que pedirá la extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario mexicano detenido en los Estados Unidos y esposo de la presentadora de televisión Inés Gómez Mont.

Hasta donde se tiene conocimiento, el hombre se encuentra resguardado en North Krome, centro de detención para migrantes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) ubicado en la ciudad capital del estado de Florida, Miami.

Álvarez Puga habría ingresado a la Unión Americana desde el 14 de enero del 2021; no obstante, tenía como fecha límite para permanecer en territorio estadounidense hasta el 13 de julio del mismo año, permaneciendo más tiempo del que le era permitido, por lo que se convirtió en legítimo objetivo de captura para agentes del ICE.

Asimismo, la búsqueda de su extradición se debe a que tiene una orden de aprehensión en México por los delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada, peculado y defraudación fiscal.

Por lo que la mandataria mexicana aseguró que se pedirá su extradición, al mismo tiempo que se pedirá a la FGR un informe sobre las condiciones en las que fue detenido el empresario, así como si junto a él también fue detenida su esposa, Inés Gómez Mont.

“Vamos a esperar a que nos dé la última información la Fiscalía, porque es la Fiscalía quien tiene el caso, para saber exactamente si está pidiendo extradición, si es deportación, bajo qué condiciones fue detenido, y también si está involucrada la persona que dices (Inés Gómez Mont)”, aseveró la presidenta desde Palacio Nacional.