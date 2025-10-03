Mejora el gasto de visitantes extranjeros en México durante las Vacaciones de Verano 2025

octubre 3, 2025

Según un análisis sobre la temporada de Vacaciones de Verano 2025, realizado por el equipo de consultoría de Visa, Visa Consulting & Analytics, se reporta un crecimiento de casi el 5 por ciento en el gasto turístico extranjero, cifra mayor respecto al mismo periodo de 2024.

Este estudio se efectúa dentro del Convenio de Colaboración vigente entre la Secretaría de Turismo y Visa, en cual se analizó el volumen y el número de transacciones realizadas con tarjetas Visa de extranjeros en México, en el periodo comprendido del 30 de junio al 31 de agosto.

Al respecto, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que este crecimiento confirma una mejoría en sectores clave como el hospedaje y los restaurantes, reflejo de una tendencia positiva en el gasto turístico en México.

“Estos resultados reflejan no sólo el dinamismo del turismo internacional en México, sino también una creciente adopción de pagos digitales que facilitan y agilizan la experiencia de los visitantes”, subrayó.

Añadió que los destinos que encabezaron el gasto de visitantes extranjeros fueron Ciudad de México y Riviera Maya, mientras que Tijuana y Los Cabos presentaron el mayor el crecimiento en gasto frente al año pasado, con incrementos superiores al 20 y 15 por ciento, respectivamente.

“La colaboración con Visa nos permite contar con información estratégica para diseñar políticas públicas que impulsen una mayor derrama económica en beneficio de las comunidades receptoras, en línea con la visión de desarrollo regional y Prosperidad Compartida que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, afirmó.

Rodríguez Zamora detalló que el gasto con tarjetas de crédito aumentó casi un 10 por ciento y con débito alrededor del 5 por ciento, mientras que las principales categorías de gasto fueron restaurantes, hospedaje y gastos médicos, con incrementos cercanos al 10 por ciento, respecto la misma temporada del año anterior. Además, el uso de pagos sin contacto creció alrededor del 105 por ciento durante esta temporada vacacional.

Asimismo, informó que los visitantes provenientes de Estados Unidos, Colombia y Canadá encabezaron el gasto de la temporada, con aumentos superiores al 5 por ciento en su gasto frente al año anterior.

La Secretaría de Turismo y Visa continuarán trabajando conjuntamente para promover el uso de pagos digitales en México como herramienta para fortalecer la competitividad del sector turístico. La meta es que cada visitante viva una experiencia segura y confiable, que a la vez contribuya al desarrollo regional y a la Prosperidad Compartida.

Por su parte, el director general de Visa México, Francisco Valdivia señaló que “esta colaboración con la Secretaría de Turismo permite identificar tendencias y mejorar las experiencias de pago para los viajeros internacionales, favoreciendo así la adopción de pagos digitales y el crecimiento del turismo en el país”.

Este esfuerzo conjunto reafirma el compromiso del Gobierno de México y del sector privado para impulsar un turismo más competitivo, incluyente y sostenible, fortaleciendo la imagen del país como uno de los principales destinos a nivel mundial.