Marcello Hernández y Skyler Gisondo darán vida a los hijos de Shrek y Fiona

La próxima entrega de Shrek 5 sorprendió esta mañana con el anuncio de dos nuevas incorporaciones que darán vida a la nueva generación de personajes. Marcello Hernández, de Saturday Night Live, y Skyler Gisondo, actor de Superman, prestarán su voz a Fergus y Farkle, los hijos de Shrek y Fiona. Ambos se integran a una franquicia que, desde hace más de dos décadas, ha marcado la animación mundial con humor, ingenio y una fuerte conexión con el público.

El elenco original también vuelve a reunirse: Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz retomarán sus papeles como Shrek, Burro y Fiona. De igual forma, se suma Zendaya, quien dará vida a Felicia, la hija mayor de la pareja protagonista. Con esta mezcla de voces clásicas y nuevos talentos, la producción promete renovar la historia familiar del ogro más querido del cine.

Un equipo de dirección experimentado que mantiene el espíritu de la saga

De acuerdo con información difundida por Deadline, la película está dirigida por dos figuras esenciales en la historia de la franquicia: Conrad Vernon y Walt Dohrn, ambos con amplia experiencia en el universo de Shrek. Vernon dirigió Shrek 2 y Madagascar 2, además de prestar su voz al icónico Gingy, mientras que Dohrn trabajó como guionista y jefe de historia en entregas anteriores y dio voz al villano Rumpelstiltskin en Shrek: Para Siempre.

La producción está a cargo de Gina Shay, conocida por su trabajo en Trolls, junto con Chris Meledandri, fundador de Illumination y productor de éxitos como Mi villano favorito, Minions y La película de Super Mario Bros.. El equipo se complementa con el codirector Brad Ableson, quien aporta su experiencia en Minions: El origen de Gru y Los Simpson.

Una franquicia que continúa expandiendo su legado en la animación global

El anuncio de Shrek 5 no solo emociona por su elenco, sino porque se suma al enorme legado de una saga que ha captado a varias generaciones. Las cuatro películas anteriores han recaudado cerca de 3 mil millones de dólares en taquilla internacional, posicionándose como una de las franquicias animadas más influyentes de la historia.

La primera entrega, estrenada en 2001, no solo conquistó al público, sino que obtuvo el primer Óscar a Mejor Película de Animación, marcando un antes y un después en el cine digital. Con el paso de los años, Shrek se expandió hacia musicales de Broadway, experiencias inmersivas, atracciones en parques temáticos y productos culturales que siguen vigentes en distintos países.

Un estreno esperado que promete revitalizar a los icónicos personajes verdes

La nueva película de DreamWorks Animation y Universal Pictures llegará a los cines el 30 de junio de 2027, marcando el regreso de una historia que continúa evolucionando junto a sus fans. Con la incorporación de nuevos personajes, una dirección que honra la esencia original y un equipo creativo de alto nivel, Shrek 5 se perfila como uno de los estrenos más esperados del año.

Mientras tanto, el público ya anticipa cómo se integrarán Fergus, Farkle y Felicia a esta familia animada que sigue creciendo, recordando que, en el mundo de Shrek, siempre hay espacio para nuevas aventuras, humor irreverente y mucho corazón.