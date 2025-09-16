Machu Picchu podría perder título de “maravilla del mundo”

septiembre 16, 2025

La organización New 7 Wonders advirtió que la ciudadela inca de Machu Picchu podría perder su título de ‘Nueva Maravilla del Mundo’ si persisten problemas como la alta presión turística sin gestión sostenible, el incremento de precios, el riesgo al patrimonio histórico y prácticas irregulares en la venta de entradas.

En un comunicado suscrito en Zurich por su director Jean-Paul de la Fuente, la organización señaló que las autoridades peruanas han recibido propuestas para implementar un plan estratégico de transformación del sitio arqueológico.

La organización recordó que Machu Picchu fue elegida por votación popular en internet en 2007 como una de las ‘Nuevas 7 Maravillas del Mundo’ y desde entonces es “un símbolo de orgullo para el Perú“. Sin embargo, alertó que conflictos sociales, descoordinación institucional y quejas de visitantes “podrían seguir afectando la imagen del Perú” e incluso “comprometer la credibilidad” del estatus de la ciudadela.

El Ministerio de Cultura peruano respondió que la UNESCO es “el único organismo competente” para establecer recomendaciones sobre la conservación del patrimonio, destacando que en la última reunión del Comité del Patrimonio Mundial de julio pasado se valoraron “las mejoras en la gestión de visitantes y la implementación de herramientas de monitoreo y conservación del santuario”.

El gobierno peruano proyecta que más de 1.5 millones de turistas visiten el sitio en 2025, superando el pico histórico de 2019.

Machu Picchu actualmente admite entre 4 mil 500 visitantes diarios en temporada regular y hasta 5 mil 600 en temporada alta, números que según expertos podrían estar ejerciendo presión insostenible sobre el frágil ecosistema del santuario inca.