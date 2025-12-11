Los Cabos prohíbe uso y venta de pirotecnia durante fiestas decembrinas

diciembre 11, 2025

Tras el anuncio del alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez, sobre la prohibición total del uso y venta de pirotecnia durante la temporada decembrina, autoridades municipales y fuerzas militares desplegaron operativos para detectar y retirar puntos de comercialización clandestina.

⇒ Esta medida se acordó en la Mesa Interinstitucional de Seguridad y busca proteger a sectores vulnerables como las personas con autismo, adultos mayores, y animales de compañía. Además de reducir riesgos de incendios y lesiones.

Los operativos han comenzado a partir de este miércoles en San José del Cabo y Cabo San Lucas con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Protección Civil, así como autoridades de Inspección Fiscal Municipal, y continuarán durante este fin de semana.

A su vez, el secretario general del Ayuntamiento, Alberto Rentería Santana, indicó que durante la primera jornada de inspección se detectaron dos puntos de venta ilegales y se actuó conforme al protocolo. Pidió a la población reportar cualquier venta clandestina al número de emergencias 911.

“Hemos informado que la administración no otorgará un solo permiso para la venta de pirotecnia. Habrá cero tolerancia para la venta y distribución de pirotecnia durante este diciembre. Las sanciones van de 80 a 100 UMAS a quien incumpla”, apuntó.

Además de estos operativos contra la pirotecnia, se reforzarán los puestos de control de alcoholimetría en todo el municipio con la finalidad de reducir accidentes viales durante estas celebraciones. “El objetivo es garantizar unas fiestas tranquilas, seguras y con saldo positivo para todas las familias de Los Cabos”, concluyó el funcionario.

La prohibición aplicará para vendedores ambulantes, puntos de venta, tianguis y tiendas de abarrotes; solo tendrán autorización para su uso en algunos hoteles que son permisionarios a nivel nacional, al estar dados de alta en la Secretaría de la Defensa Nacional.