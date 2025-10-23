Localizan a Honorio Piña, lider antorchista de Úrsulo Galván

octubre 23, 2025

Redacción/Xalapa. Luego de que varios militantes de Antorcha campesina se movilizaran a Xalapa para exigir frente al Palacio de Gobierno de Veracruz la aparición con vida de Honorio Piña, lider antorchista de Úrsulo Galván, la tarde de este jueves se dio a concer que el individuo ya fue localizado.

En medio de un tumulto de personas, se festejó la localización de Honorio por parte familiares amigos, quienes lo recibieron con aplausos y consignas. Hasta el momento no ha dado declaraciones pero se informó que se encuentra bien y sin lesiones de ningún tipo.

Según testigos, el lider antorchista fue sacado por la fuerza, aproximadamente a las 14:00 horas del día miércoles, de la oficinas municipales de Úrsulo Galván, lo que sucitó una movilización por parte de sus compañeros quienes desde ese momento exigieron la inmediata y urgente intervención del Gobierno de Veracruz y de la Fiscalía del Estado.