“Llama la atención”, responde Sheinbaum entre risas a destapes presidenciales de Kenia y Maru Campos

septiembre 5, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre las aspiraciones presidenciales de la panista Kenia López, actual presidenta de la Cámara de Diputados, y señaló que, a su juicio, aún es prematuro hablar de candidaturas presidenciales.

“Pues todavía le falta ser presidenta de la Cámara, ¿no? ¿No? Ya es pues, pero todavía le falta un año. Todos tienen derecho a tener legítimas aspiraciones. Primero, faltan cinco años. Cinco años. Cinco largos años, aunque se van rápidos. Y después, pues, el pueblo decide”, dijo Sheinbaum durante su intervención.

La mandataria subrayó que, aunque el tiempo pasa rápido, serán los ciudadanos quienes finalmente decidan sobre la elección presidencial: “Cinco largos años, aunque se van rápidos. Y después, pues, el pueblo decide”.

Sobre el proceso interno de selección de candidatos en Morena, Sheinbaum explicó que se encuentra claramente determinado por las reglas del partido, mientras que en otros partidos los mecanismos son distintos.

“Pero, ¿no les llama la atención que apenas va a ser presidenta de la Cámara y ya anda ‘futuriando’? Llama la atención, vamos a dejarlo ahí”, concluyó.