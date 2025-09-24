Lista delegación veracruzana de pesas para el Nacional Infantil Sub 15 y Sub 17

septiembre 24, 2025

Una delegación conformada por 34 atletas y entrenadores están listos para viajar a Irapuato, Guanajuato, y participar en el Campeonato Nacional Infantil Sub 15 y Sub 17 de Halterofilia 2025, a celebrarse del 26 al 28 del presente mes.

Este evento marca una cita crucial en el calendario federativo, será el último filtro para ser parte de la selección que representará a México en los Campeonatos Panamericanos Sub 15 y Sub 17, programados en San Luis Potosí del 10 al 15 de noviembre.

La delegación veracruzana está integrada por 28 atletas, incluidos los medallistas de la Olimpiada Nacional Conade 2025: Itzel Bravo Alvarado, Maika Valle de la Rosa, Dafne Marian Landa Lagunes, Diego Maldonado Zárate, Xavier Hernández Martínez, Flavio de Jesús Duarte Tapia, Jesús Sánchez Lunagómez, Joel Contreras Montalvo y Eduardo Gómez Vidaña.

El grupo varonil está conformado además por: Santiago González Martínez, IanMontoya Jiménez, Luis Alberto Duarte Tapia, René Jácome Lerdo, Luca AbdielBermúdez Hernández y Bruno Pacheco Menchaque.

La rama femenil, la complementan: Natalia Tiburcio Ferrer, Pamela Nicolás Guzmán, Izel Bravo Alvarado, Ana Valentina Estrada Pérez, Stephanie Heber Campechano, Georgina López Santamarina, María Madai Rosas Nolasco, Danna Julissa Gutiérrez Fernández, Andrea Yamileth Martínez Nava, Alisson Méndez Rebolledo, Constanza Valeria Buendía Gutiérrez, Katelyn Vianey Guerrero Azcatl y Colleth Cazarín Espejo.

Como entrenadores acompañan Joel Mckenzie Díaz, Omar Guerrero Ramos, NilverioPino Pérez y Rigoberto Tapia Arizmendi; además del delegado Jonatan Levi Aguirre Jiménez y el juez Jaime Arturo Basurto Ramírez.