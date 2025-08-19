Lilly Téllez se lanza contra Müller tras desmentido de que viviría en España

agosto 19, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Lilly Téllez, senadora del PAN, lanzó nuevas críticas contra Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien acusó de tener intenciones de mudarse a España “para vivir como millonaria”.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, la legisladora aseguró que Gutiérrez Müller había preparado su traslado al país europeo, pero que el plan habría quedado en suspenso luego de la polémica generada.

“Resulta que la señora que quería irse a España y convertirse en Doña Beatriz, la emperatriz, se va a quedar con las ganas. Parece que a la esposa de AMLO se le cayeron los planes después de visitarlo allá en el rancho ese de Lamentada. El escándalo de que ella tenía todo listo para vivir en España como millonaria hizo enojar tanto a la gente que tendrán que poner freno a la esposa del expresidente”, señaló Téllez.

Asimismo, acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum y a Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, de “encubrir” presuntos lujos y enriquecimiento ilícito de políticos de Morena.

“Están desesperadas tratando de ocultar los lujos del dineral que se han robado. Lo que les importa no es que tengan dinero sucio, lo que les preocupa es que se sepa el escándalo de que en realidad los únicos que salieron de la pobreza hasta llegar a la riqueza y de un día para otro son los políticos de Morena”, afirmó.

Téllez también recordó las posturas críticas de Gutiérrez Müller hacia España durante el sexenio de López Obrador, y cuestionó que ahora busque residir en ese país.

No obstante, la panista reconoció que coincide en algunos señalamientos hechos por la escritora.

“Le reconozco esas sinceras líneas que escribe de vez en cuando. Tiene razón cuando dice que su esposo está loco y que a Sheinbaum no le sobra inteligencia”, expresó.

Finalmente, la legisladora cerró su mensaje con un llamado a “seguir denunciando el enriquecimiento ilícito” de los líderes de Morena y aseguró que “la mafiocracia caerá”.