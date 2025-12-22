Liberan a 130 niños y trabajadores secuestrados en Nigeria

diciembre 22, 2025

Los 130 niños y miembros del personal que permanecían en cautiverio tras el secuestro masivo en la Escuela Católica St. Mary, en el estado de Níger, Nigeria, han sido liberados, informaron las autoridades este domingo. Todos los rehenes tomados en el ataque del 21 de noviembre han recuperado la libertad.

El portavoz de la policía del estado de Níger, Wasiu Abiodun, confirmó la liberación del “grupo restante de estudiantes secuestrados”, precisando que el total incluye a empleados del centro educativo.

Los liberados llegarán este lunes a Minna, la capital estatal, para reunirse con sus familias a tiempo para la Navidad.

El secuestro original afectó a al menos 303 estudiantes y 12 maestros. En las primeras horas, 50 rehenes lograron escapar por sus propios medios, y a principios de diciembre fueron liberados otros 100 alumnos.

Ningún grupo se ha atribuido públicamente el ataque, pero las comunidades locales señalan a bandas armadas que operan en la región y que frecuentemente asaltan escuelas y viajeros para exigir rescates.

El presidente nigeriano, Bola Tinubu, había enfrentado presión interna e internacional, incluida la del mandatario estadounidense Donald Trump, quien había alegado que los cristianos son víctimas específicas en la crisis de seguridad del país.