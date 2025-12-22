Ley de Salud de la CDMX incorpora atención a la andropausia, un paso hacia la equidad

diciembre 22, 2025

En una sesión decisiva para el bienestar de los habitantes de la capital, el Congreso de la Ciudad de México aprobó diversos dictámenes que transforman el andamiaje jurídico en materia sanitaria. Estas reformas, impulsadas por la Comisión de Salud y otras comisiones unidas, abarcan desde la salud masculina hasta la atención especializada para la comunidad LGBTTTI+. El objetivo central es robustecer la protección de los derechos humanos y asegurar que los servicios médicos se adapten a las necesidades específicas de cada sector de la población.

Entre las actualizaciones más destacadas se encuentra la incorporación de la prevención y atención de la andropausia en la Ley de Salud local, una iniciativa presentada originalmente para visibilizar el bienestar integral de los hombres. Asimismo, se realizaron ajustes normativos para garantizar el derecho al servicio público de ambulancias, asegurando que el traslado de pacientes en situaciones de emergencia sea una garantía real y eficiente para todos los ciudadanos, eliminando barreras de acceso en momentos críticos.

Implementan políticas de salud incluyentes para la población LGBTTTI mas en la ciudad

La inclusión y la igualdad son pilares de las nuevas modificaciones legales aprobadas por los legisladores. La diputada Valeria Cruz Flores argumentó a favor de integrar políticas sanitarias diseñadas específicamente para la población LGBTTTI+, buscando erradicar la discriminación en los servicios médicos. Al respecto, la legisladora manifestó que se trata de una “propuesta que fortalece nuestro sistema de salud y reafirma el compromiso de esta ciudad con la igualdad y los derechos humanos, para avanzar hacia un modelo de salud verdaderamente incluyente”.

Este avance legislativo asegura que las instituciones de salud cuenten con protocolos adecuados para atender la diversidad sexual con dignidad y profesionalismo. Al modificar diversos artículos de la Ley de Salud de la Ciudad de México, se garantiza que las políticas públicas no sean generales, sino que reconozcan las vulnerabilidades y requerimientos específicos de este colectivo. Con ello, la capital se posiciona a la vanguardia en materia de derechos sanitarios con un enfoque de respeto total a la identidad de género y orientación sexual.

Refuerzan leyes contra el humo de tabaco y dispositivos electrónicos como los vapeadores

La protección de las personas no fumadoras también fue un tema prioritario en la agenda parlamentaria. El Congreso aprobó reformas a la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores para incluir restricciones sobre cigarrillos electrónicos y vapeadores. Sobre este punto, la diputada Cruz Flores afirmó que “es necesario continuar con el andamiaje jurídico para reducir las enfermedades producidas no sólo por el humo de tabaco, sino además por productos químicos, como la exposición y consumo de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos”.

Esta medida responde a la creciente preocupación por los daños que generan los dispositivos modernos de consumo de nicotina y químicos. Al ampliar las disposiciones legales, se busca garantizar plenamente el derecho a un ambiente libre de emisiones tóxicas, protegiendo especialmente a niños y jóvenes. La reforma no solo atiende el consumo tradicional, sino que moderniza la ley para enfrentar los retos que representan los sistemas análogos que afectan la calidad del aire y la salud respiratoria en los espacios públicos de la capital.

Priorizan la salud física y mental de los jóvenes en las alcaldías capitalinas

Finalmente, el marco jurídico se fortaleció para atender de manera integral a la juventud. A través de modificaciones a la Ley de Salud Mental y la Ley Orgánica de Alcaldías, se busca que los gobiernos locales tengan facultades más claras para implementar políticas de bienestar emocional. Esta iniciativa, presentada por la diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, subraya la importancia de la prevención en salud mental y el fomento de la actividad física como herramientas clave para el desarrollo pleno de las personas jóvenes en las 16 demarcaciones.

El enfoque de esta reforma es la proximidad, permitiendo que las alcaldías sean el primer contacto para detectar y atender problemas como la ansiedad o la depresión. Al fortalecer el marco legal de las políticas públicas dirigidas a la juventud, el Congreso asegura que existan recursos y programas permanentes que no dependan únicamente de la administración central. Con estas acciones, la Ciudad de México reafirma su compromiso con una salud física y mental accesible, moderna y preventiva para las nuevas generaciones.