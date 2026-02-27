Legisladoras y legisladores constataron avances en la Central Fotovoltaica Puerto Peñasco, el proyecto solar más grande de América

febrero 27, 2026

• Las y los integrantes de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados atestiguaron la tecnología de vanguardia y la versatilidad operativa de la planta.

• Las dos primeras etapas de la central se encuentran ya en operación y proporcionan energía a la red eléctrica nacional; el desarrollo de las secuencias III y IV se encuentra en marcha.

PUERTO PEÑASCO, SONORA.- Acompañados por la Directora General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Mtra. Emilia Esther Calleja Alor, integrantes de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados realizaron una visita técnica a la Central Fotovoltaica (CFV) Rafael Galván Maldonado (Puerto Peñasco), donde presenciaron los avances operativos del proyecto estratégico más relevante en materia de transición energética en el país, impulsado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la Secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar.

“La Presidenta ha destacado la expansión de esta central, estamos impulsando las energías limpias. En la CFE estamos trabajando en varias vertientes, todas aplicadas a un solo proyecto”, señaló la Directora General.

Al concluir las cuatro fases de su construcción, el proyecto alcanzará 1,000 megawatts (MW) de capacidad instalada, más 246 MW en un Sistema de Almacenamiento de Energía (SAE) en baterías, lo que la convierte en la planta solar más grande en América y la quinta más grande a nivel mundial.

Se trata de un proyecto monumental, dijo el Director de Operación, Francisco Javier Maldonado Ramos, a las y los legisladores, y destacó la confiabilidad de la central, que se ha convertido en un referente para nuevas fotovoltaicas. “Además de reducir las emisiones y beneficiar a los consumidores, la CFV cuenta con una versatilidad operativa única en América Latina”, subrayó.

El Director de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Juan Francisco Cuevas Villagómez, recordó que Baja California cuenta con un sistema eléctrico aislado y que la línea de transmisión asociada a la CFV representa el primer paso para la interconexión eléctrica hacia la región noroeste del país, históricamente aislada del Sistema Interconectado Nacional.

El superintendente de la CFV, Iván Muñoz, explicó que actualmente dos etapas han sido concluidas y ya producen electricidad. La primera entró en operación el 30 de abril de 2023 y genera 120 MW de energía limpia para la ciudad de Puerto Peñasco; la segunda etapa inició operaciones el 14 de septiembre de 2024 y adiciona una capacidad instalada de 300 MW de energía que es entregada a la ciudad de Mexicali, Baja California. El desarrollo de la secuencia III ya se encuentra en marcha.

Al concluir su crecimiento escalonado, esta central contribuirá significativamente a la generación de energía limpia y al fortalecimiento de la soberanía energética. Será única en México por su tecnología de vanguardia y sus equipos altamente especializados como su Condensador Síncrono, que proporciona control de voltaje y soporte de la red.

En su visita, las y los legisladores atestiguaron que no se trata solo de una central en operación, sino de un complejo energético en expansión cuya magnitud final transformará el perfil de generación renovable en México. Con cada etapa concluida, la central incrementa de manera sustancial su aportación al Sistema Eléctrico Nacional.

En su participación, la Diputada Olga Leticia Chávez Rojas, Secretaria de la Comisión de Energía, reconoció, agradeció y dijo sentirse orgullosa del arduo trabajo del personal de la CFE. “Estamos demostrando al mundo entero que la Comisión Federal de Electricidad tiene capacidad”, dijo.

En su participación, la Diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, Presidenta de la Comisión de Energía, destacó la importancia de conocer los proyectos para verificar la infraestructura y la innovación tecnológica. “Es un proyecto que hay que presumir por todo lo alto”, expresó.

“Todo lo que hacemos en la Comisión Federal de Electricidad es para beneficio de México. Es motivante que vengan a visitar las instalaciones, ya que nosotros hacemos una labor ética, transparente y profesional”, apuntó Juan Carlos Morales, encargado temporal del despacho de la Coordinación Regional de Producción Noroeste.

En la visita también participaron: la Diputada Tey Mollinedo Cano, Secretaria de la Comisión de Energía; el Diputado Omar Antonio Borboa Becerra y el Diputado Ramón Ángel Flores Robles, Secretarios de la Comisión de Energía; el Diputado Theodoros Kalionchiz de la Fuente y David Azuara Zúñiga, integrantes de la Comisión de Energía.