Lanzan primer tráiler de “La Odisea”, nueva cinta de Christopher Nolan

Universal Pictures lanzó el primer tráiler oficial de “La Odisea”, la próxima película de Christopher Nolan, que se estrenará exclusivamente en cines en julio de 2026 y ya se perfila como uno de los grandes acontecimientos cinematográficos del año.

El adelanto, de tono épico y con una impactante fotografía, muestra vistazos de escenas protagonizadas por Matt Damon, Anne Hathaway y Tom Holland. Además, en algunas salas de cine se está exhibiendo una versión extendida de este tráiler.

La cinta es una adaptación de la epopeya de Homero, que narra el viaje de Odiseo tras la guerra de Troya. Aunque muchos historiadores han criticado imprecisiones históricas, la película sigue siendo una de las más esperadas de los últimos años.

“La Odisea” cuenta con un reparto de alto perfil, integrado por Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, Jon Bernthal, Lupita Nyong’o, Ben Safdie, John Leguizamo y Elliot Page.

La película promete un espectáculo visual de gran envergadura, con el sello distintivo de Nolan en narrativa y montaje. Con ello, Universal la posiciona como un estreno global que buscará atraer tanto a fans del cine de autor como al público general.

El estreno mundial está programado para el 17 de julio de 2026, con distribución exclusiva en salas, sin planes de lanzamiento simultáneo en plataformas de streaming. Aunque probablemente se estrene meses después de su proyección.