Lanza Sheinbaum propuestas para embajadores

septiembre 30, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX..- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum remitió este lunes por la noche al Senado de la República tres propuestas de nombramientos diplomáticos que deberán ser analizadas y ratificadas por la Cámara Alta.

Se trata de Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, actual secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, del gobierno de la Ciudad de México, quien fue propuesto como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario y Representante Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, D.C., Estados Unidos.

Asimismo, se plantea designar a Laura Elena Carrillo Cubillas como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria y Representante Permanente de México ante las agencias de la Organización de las Naciones Unidas con sede en Roma, Italia: la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

El tercer nombramiento corresponde a Carlos Eugenio García de Alba Zepeda, propuesto como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Federativa del Brasil.

De acuerdo con el trámite legislativo, los tres candidatos comparecerán este martes ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, donde expondrán su experiencia y la idoneidad de su perfil para el cargo.

Posteriormente, sus designaciones serán sometidas a la votación del pleno.