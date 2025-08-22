Katy Perry habría recibido descarga eléctrica durante show en EU

agosto 22, 2025

Durante el último concierto de su gira “The Lifetimes Tour”, Katy Perry sufrió una descarga eléctrica cuando intentaba subir a una estructura retrofuturista en la que se elevaba sobre el público simulando ser un robot gigante.

Al activarse el sistema, Katy Perry parece recibir una sacudida repentina; algunos asistentes sugirieron que fue una descarga eléctrica. Después de unos momentos, la cantante logró recuperarse y continuar con su espectáculo sin mayores inconvenientes.

Varios asistentes grabaron el incidente, lo que generó preocupación sobre el estado de la cantante tras el suceso. Otros lo tomaron con humor y bromearon al respecto en redes sociales.

Pero no todo han sido malos momentos en los conciertos. Recientemente, durante su presentación, un fan subió al escenario y, dirigiéndose a Katy Perry, le dijo: “Te quiero pedir disculpas en nombre de todo México por ir a Venga La Alegría”. A lo que la cantante respondió con humor: “Sí, deberías de disculparte”.

Este no sería el primer percance técnico durante la gira. En julio, durante una presentación en San Francisco, una estructura con forma de mariposa que Perry utilizaba para trasladarse presentó fallas técnicas, ocasionándole una pérdida de equilibrio momentánea.

Hasta el momento, la cantante no ha emitido declaraciones sobre el incidente y su actividad en redes sociales continúa con normalidad.