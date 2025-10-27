Juzgados de Poza Rica y Álamo continuarán sin labores en el norte de Veracruz

octubre 27, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.— Tras las inundaciones registradas el pasado 10 de octubre en la zona norte de Veracruz, que afectaron a 38 municipios y provocaron la suspensión de actividades en ocho Distritos Judiciales, únicamente dos continuarán sin labores hasta nuevo aviso: Poza Rica y la Actuaría Municipal de Álamo Temapache.

El Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de Veracruz informó este domingo 26 de octubre que, derivado de la disminución de los riesgos y afectaciones en varias regiones, se determinó reanudar actividades a partir del martes 28 de octubre en los Distritos Judiciales de:

Papantla

Tuxpan

Chicontepec

Tantoyuca

Huayacocotla

Pánuco

Ozuluama

Estos órganos jurisdiccionales regresarán a sus labores en horarios oficiales.

Sin embargo, en el Distrito Judicial de Poza Rica y en la Actuaría Municipal (antes Juzgado Municipal) de Álamo Temapache, la suspensión se mantiene, debido a que las condiciones en esas zonas aún no permiten garantizar la operación administrativa y jurisdiccional.

Es importante recordar que apenas el viernes se había informado que la suspensión en los ocho distritos se extendía hasta el martes 28. No obstante, tras una nueva evaluación, se determinó habilitar nuevamente seis sedes judiciales y mantener únicamente la suspensión en las dos referidas, hasta que el Órgano de Administración Judicial lo determine.