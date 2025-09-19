James Rodríguez se habría negado a jugar en cancha de pasto sintético

septiembre 19, 2025

El mediocampista colombiano, James Rodríguez, no habría hecho el viaje junto a sus compañeros a Tijuana por decisión propia. Se especula que de cara al Mundial, habría negado jugar en la cancha de pasto sintético del Estadio Caliente para evitar lesionarse y no poner en duda su futuro.

El partido programado para el 19 de septiembre entre los Xolos y el Club León a las nueve de la noche en el estadio de Tijuana, no contaría con la presencia de la ex-estrella del Real Madrid. La razón no ha sido explicada, pues la anterior jornada disputó algunos minutos al entrar de cambio en el empate frente a Tigres tras su participación en las eliminatorias mundialistas de la Conmebol.

Según medios locales, esta ausencia se debería a que el jugador se negó a participar en esta jornada por evitar jugar en una superficie como la sintética que es más propensa a causar lesiones, esto, al tener la Copa del Mundo a pocos meses de iniciar.

James sabe que esta es la última justa internacional que disputará con su país, por lo que, acompañado de una buena generación de futbolistas colombianos, debe mantenerse en un nivel competitivo, y si se queda en León, seguir aportando lo necesario para estar en el once inicial.

Eduardo Berizzo y compañía visitan a la jauría de Sebastián “el loco” Abreu, quienes también tendrán la sensible baja de Gilberto Mora, quien está concentrado con la Selección Mexicana sub-20 para disputar el mundial de esa categoría. Los del bajío marchan en la décima posición con 10 puntos, mientras que los fronterizos están en el sexto puesto con 13 unidades.