“Jamenei está muerto”: Trump anuncia presunto fallecimiento del líder supremo de Irán

febrero 28, 2026

Redacción.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este 28 de febrero que el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, murió tras un ataque militar conjunto atribuido a fuerzas estadounidenses e israelíes en territorio iraní.



De acuerdo con declaraciones del mandatario, los bombardeos habrían impactado objetivos estratégicos vinculados al liderazgo iraní, incluida una presunta residencia del ayatolá. Trump aseguró que se trata de un golpe “decisivo” contra el régimen iraní.



Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sostuvo que existen “señales claras” de que Jamenei ya no estaría con vida, aunque no presentó pruebas públicas.



Hasta el momento, el gobierno de Irán no ha confirmado el fallecimiento y ha señalado que sus autoridades continúan operando con normalidad. Tampoco hay verificación independiente que confirme oficialmente la muerte del líder supremo.



La situación permanece en desarrollo en medio de una fuerte escalada militar en la región.