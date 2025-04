Ivonne Ortega, “encabronada” por falta de unión entre diputadas

abril 3, 2025

Ivonne Ortega, diputada federal por Movimiento Ciudadano expresó su indignación ante la falta de solidaridad entre legisladoras frente al proceso para retirar el fuero a Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos acusado de violación, y criticó que la Cámara de Diputados haya “dado la espalda” a las víctimas de violencia sexual.

La emecista dijo en Oro Noticias de 6 a 9 con Paty Estrada estar “encabronada” debido a que Blanco mantuvo su fuero. Además, cuestionó la congruencia de sus compañeras que votaron para que el presunto violador mantuviera su fuero y tras entregar una carta personal a Blanco apelando a su “conciencia”.

“¿Qué puede unir a las mujeres, que una posible violación no las unió en el Pleno? Y eso es lo que a mí me tiene frustrada, molesta, lo he dicho en algunos lados con perdón del público, encabronada, porque si eso no nos unió, ¿qué nos va a unir?“, se preguntó.

La legisladora enfatizó que el caso no es aislado: “Es el rostro de un posible victimario y una posible víctima, pero hay millones de esos rostros todos los días en nuestro país”.

“Yo creo que no se han dado cuenta de la gravedad de lo que hicieron, porque nosotros antes de que llegara ese posible desafuero, estuvimos hablando entre distintos grupos parlamentarios y acordamos que iba a haber un gran pacto de género, un pacto de mujeres“, reveló.

Ortega relató que desde la semana pasada intentó evitar que Blanco usara la tribuna, incluso tomándola para interrumpirlo. Propuso en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) —donde es la única mujer coordinadora— un taller de género y que la víctima tuviera derecho a ser escuchada en igualdad de condiciones, sin embargo, denunció que no lo permitieron porque es ciudadana y no diputada.

Acusó que, al negarse a escuchar a la denunciante en el pleno —mientras se permitió a Blanco hablar—, sus colegas reforzaron la desconfianza en las instituciones: “hace pensar a las víctimas es que tienen razón en no ir a denunciar y no confiar en las autoridades.“.

Frustrada, recurrió a un ejemplo futbolístico para dirigirse a Blanco, en un intento de “hablar en su idioma” al que llama como su exídolo del América: “Si eres inocente, pide licencia, compruébalo y que se haga justicia”. Hasta ahora, el exseleccionado nacional no le ha respondido, solo ha recibido “silencio, como el que viven miles de víctimas“.

Cuestionó el uso del fuero, creado para proteger la labor legislativa, no a presuntos delincuentes, y recordó que en Yucatán ya fue eliminado.

También señaló el peso del poder, pues la denuncia contra Blanco se presentó seis meses después de que terminó su periodo como gobernador de Morelos.

“1 de cada 10 delitos sexuales son los únicos que se denuncian, y de ese 1 para que llegue la justicia pasa todo eso que estamos viendo, eso me duele”, lamentó.

“No es un tema de género, es de conciencia”

Ortega rechazó que el debate sea político o de género: “encontramos a hombres sensibles, tengo que reconocerlo, y a mujeres insensibles, no tiene que ver con el género, tiene que ver con el interés de la persona, y en congruencia no vimos una sola”.

Criticó las excusas de algunos diputados: “Dicen ‘soy feminista, tengo madre e hija’. ¡Pues sí cabrón, pero porque la tienes en tu custodia!”.

El ambiente en la Cámara, admitió, es “pesado, como un divorcio”, pero llamó a actuar: “Cuando hay voluntad política, se puede todo”, aunque recriminó que “hoy no quieren darle la tribuna a la víctima porque es ciudadana, porque no es diputada.”