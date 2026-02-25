Isaac del Toro ya es el segundo mejor ciclista del mundo

febrero 24, 2026

Este martes, la Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial de ruta, confirmando que el bajacaliforniano Isaac del Toro ha ascendido a la segunda posición global. Con 22 años de edad, el integrante del UAE Team Emirates se consolida como el pedalista más determinante del momento tras una actuación heroica en Medio Oriente.

El ascenso del “Torito” es consecuencia directa de su triunfo absoluto en el UAE Tour 2026, que finalizó el pasado domingo en Abu Dabi. Del Toro acumuló un total de 6,224 puntos, superando en la clasificación al danés Jonas Vingegaard (5,724 unidades). Actualmente, solo su compañero de equipo, el esloveno Tadej Pogačar, se mantiene por encima de él con 11,255 puntos.

El “Maillot Rojo” es mexicano

La victoria de Isaac en el UAE Tour se selló tras una batalla estratégica de siete etapas. El mexicano dio el golpe de autoridad el sábado en la etapa reina, cruzando la meta por delante de Antonio Tiberi y vistiéndose con el liderato. Durante los últimos 176 km de la competencia, Isaac del Toro rodó protegido por su equipo para asegurar la victoria general más importante de su trayectoria profesional.

“Es realmente especial. Gracias a mi increíble equipo, este sueño se hizo realidad y no podría estar más orgulloso. Aprendí mucho durante esta carrera y me alegró mucho ver que el esfuerzo dio sus frutos”, apuntó el mexicano tras su triunfo.

Un fenómeno sin precedentes

Nunca antes un ciclista mexicano había logrado tal consistencia en el circuito World Tour. Del Toro ha demostrado una versatilidad única: domina la montaña con autoridad y posee la inteligencia táctica necesaria para controlar el pelotón en las etapas llanas, como sucedió en el cierre donde se impuso al esprint el italiano Jonathan Milan.

Tras este logro histórico, el pedalista anunció que tomará un descanso en casa para recargar energías antes de enfrentar sus próximos objetivos de la temporada. México, un país tradicionalmente enfocado en otros deportes, hoy vuelve la mirada hacia las carreteras para celebrar a un atleta que está reescribiendo la historia del ciclismo mundial.