¡Invertir en petróleo! Oportunidades y riesgos del “oro negro”

marzo 12, 2026

El precio del petróleo volvió a colocarse en el centro de la conversación financiera tras superar recientemente los 100 dólares por barril, impulsado por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Aunque la cotización llegó a acercarse a los 120 dólares en los momentos de mayor incertidumbre, posteriormente retrocedió para estabilizarse entre los 85 y 90 dólares, niveles que aún se consideran relativamente altos para el mercado energético.

Este comportamiento ha despertado el interés de inversionistas que se preguntan si es un buen momento para apostar por el llamado “oro negro”. Sin embargo, especialistas advierten que, si bien el petróleo puede ofrecer oportunidades de rendimiento, también es un activo altamente volátil que debe manejarse con cautela dentro de una estrategia financiera diversificada.

Un mercado marcado por la volatilidad

El precio del crudo está fuertemente influenciado por factores externos como conflictos geopolíticos, decisiones de producción de países exportadores, cambios en la oferta y demanda global, así como por la transición energética hacia fuentes renovables.

Leonardo Castillo, asesor de inversiones en Fintual México, considera que el petróleo puede formar parte de un portafolio de inversión, pero no debe ser el único activo.

“Sí puede ser un buen momento para invertir en petróleo, como en muchos otros momentos lo ha sido, pero siempre dentro de un portafolio bien diversificado y sin dejarse deslumbrar por los precios del momento”, explica.

El especialista recuerda además que los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros, por lo que apostar únicamente por esta materia prima puede implicar riesgos significativos.

Opciones para invertir en petróleo

Existen diferentes formas de obtener exposición al mercado petrolero, dependiendo del nivel de experiencia y tolerancia al riesgo del inversionista.

Fondos de inversión

Una alternativa es invertir en fondos que incluyan dentro de su portafolio empresas relacionadas con la exploración, producción o distribución de petróleo. Estos instrumentos suelen diversificar el capital en distintos activos financieros.

ETFs o fondos cotizados en bolsa

Los ETFs permiten invertir en una canasta de activos que puede incluir acciones, bonos o materias primas como el crudo. Se compran y venden en la bolsa de valores de forma similar a una acción.

Acciones de empresas petroleras

Otra opción es adquirir títulos de compañías del sector energético. En este caso, el rendimiento depende tanto del precio del petróleo como del desempeño financiero de cada empresa.

Bonos de empresas petroleras

En el caso de México, Petróleos Mexicanos no cotiza en la bolsa, ya que es una empresa estatal. La manera de invertir en la compañía es a través de sus emisiones de deuda, disponibles mediante fondos de inversión o instituciones financieras.

Futuros y opciones

Los contratos derivados permiten especular sobre el precio del petróleo en el futuro. Sin embargo, estos instrumentos requieren mayor conocimiento técnico y suelen ser utilizados por inversionistas profesionales.

Ventajas y desventajas de apostar por el crudo

Invertir en petróleo puede ofrecer beneficios, pero también implica riesgos importantes.

Entre sus principales ventajas destacan:

Alta demanda global, ya que sigue siendo clave para transporte e industria.

Posibilidad de diversificar portafolios frente a inflación o crisis económicas.

Oportunidades de ganancias gracias a la volatilidad del mercado.

No obstante, también existen desventajas:

Cambios bruscos en el precio debido a conflictos o decisiones de producción.

Regulaciones ambientales y transición hacia energías limpias.

Riesgos financieros asociados a la concentración en un solo sector.

Para los especialistas, el petróleo puede ser un componente interesante dentro de una estrategia de inversión, pero nunca debería representar la totalidad del portafolio.

La recomendación general es combinar exposición a materias primas con otros activos como acciones, deuda gubernamental o instrumentos dolarizados, con el objetivo de equilibrar el riesgo y aprovechar distintas oportunidades del mercado.