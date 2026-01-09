Integralia alerta sobre 10 riesgos políticos para México en 2026

enero 9, 2026

Redacción/Xalapa. La consultora Integralia Consultores presentó su reporte “Los 10 riesgos políticos para 2026”, en el que advierte sobre escenarios que podrían impactar la gobernabilidad y la economía del país.

El Consultor Senior en Riesgo Político de Integralia Consultores, Juan Manuel Ureiro, en entrevista para En Contacto, señaló que entre los principales riesgos se encuentran una posible reforma electoral que debilite el sistema democrático, una renegociación desfavorable del T-MEC, menor inversión, tensiones con Estados Unidos, conflictividad social, politización del Poder Judicial, persistencia del crimen organizado y el deterioro operativo de Pemex.

El reporte completo puede consultarse en el portal de Integralia Consultores.