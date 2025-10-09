Inician Congreso y su Sindicato negociación laboral 2025

octubre 9, 2025

• Convoca diputado Esteban Bautista al diálogo respetuoso, razonado y fundamentado entre las partes, para llegar a un buen acuerdo en beneficio de las y los trabajadores.

Xalapa, Ver., 09 de octubre de 2025.- La LXVII Legislatura del Estado de Veracruz, representada por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Esteban Bautista Hernández, y por la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Naomi Edith Gómez Santos, inició con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (SUTSPL), a través de su secretario general, José de Jesús Rodríguez Hernández, el diálogo para la negociación laboral correspondiente a este 2025.

En la sala de la Jucopo y ante autoridades del Congreso de Veracruz y del Comité del SUTSPL, el legislador Esteban Bautista expresó su reconocimiento al trabajo que desarrollan todas y cada una de las personas que integran la plantilla laboral de esta Soberanía. “Valoro el esmero y empeño que ponen en su trabajo diario”, les expresó.

Agregó que las áreas financieras y contables han realizado previamente un análisis general del pliego petitorio de la organización gremial y recordó que, a título personal y desde las diversas posiciones gubernamentales en las que ha servido, siempre ha pugnado por mejorar las condiciones económicas de las y los trabajadores.

Por consiguiente, exhortó a quienes participarán en la negociación a tomar una postura razonable y fundamentada y les aseguró que “estaré siempre al pendiente de que se llegue a buen término, por el bien del Congreso y de la plantilla laboral”.

A su vez, el líder sindical, José de Jesús Rodríguez Hernández, agradeció la cordialidad y atención brindadas por las autoridades encabezadas por la diputada Naomi Edith Gómez Santos y por el diputado Esteban Bautista Hernández, toda vez que, dijo, esto ha permitido transitar hacia una administración eficiente y ordenada.

Estuvieron presentes, por el Congreso del Estado, el secretario general, Domingo Bahena Corbalá; el secretario de Servicios Administrativos y Financieros, Alfredo Alberto Martínez Gómez; la secretaria de Fiscalización, Alma Leticia Patiño Gabriel; las y los titulares de las direcciones de Tesorería, Iveth Martínez Hernández, de Recursos Humanos, Francisco Javier Ramírez Hernández y de Servicios Jurídicos, Francisco Flores Zavala, respectivamente; la Jefa del Departamento de Control de Personal, Martha del Carmen Ortiz Mota y el Jefe del Departamento de Nómina, Alejandro Córdoba Domínguez.

Por parte del SUTSPL, el secretario del Interior, Alejandro Rebolledo Zepeda, y la secretaria de Trabajos y Conflictos, Sugey Fiallo Ramos, así como demás integrantes del Comité directivo.