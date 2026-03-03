Inicia operaciones Oficina de Hacienda en Plaza Urban Center para mejorar la atención al contribuyente

marzo 2, 2026

Xalapa, Ver., lunes 02 de marzo de 2026.- El Gobierno del Estado de Veracruz, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, informa que a partir de hoy se encuentra en operación la Oficina de Hacienda Xalapa Norte, ubicada en Plaza Urban Center Xalapa, calle Lázaro Cárdenas No. 923, colonia Rafael Lucio, C.P. 91110, como parte de las acciones del Programa de Dignificación y Modernización de las Oficinas de Hacienda del Estado.

En esta nueva sede la dependencia estatal brindará atención de lunes a viernes, de 08:00 a 18:00 horas y los sábados de 8 a 14 horas, para que las y los contribuyentes realicen trámites vehiculares, fiscales y administrativos, incluidos altas y bajas de vehículos, cambio de propietario, canje de placas presencial y virtual, pago de multas y certificaciones, entre otros.

En los próximos días se habilitará el sistema digital de turnos, como ya opera en las oficinas WTC y Andamar.

Seguimos trabajando para mejorar la atención a las y los contribuyentes.