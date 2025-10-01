Inicia entrega de apoyos de 8 mil pesos a afectados por inundación en el oriente del Valle de México

octubre 1, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que a partir de este miércoles comenzó la entrega del primer apoyo económico de ocho mil pesos a las familias afectadas por las inundaciones en Nezahualcóyotl, como parte del protocolo de atención a emergencias por fenómenos meteorológicos.

“En el censo se va casa por casa y ahí se ven las afectaciones. Dependiendo de las afectaciones se va a dar un apoyo, pero a todos se les da un primer apoyo de ocho mil pesos”, destacó.

Sheinbaum subrayó que existe un procedimiento ya establecido para actuar en este tipo de casos, que inicia con la atención de la emergencia a través de Protección Civil, Conagua y, en caso necesario, con la aplicación del Plan DN-III y el Plan Marina.

“Primero se atiende la emergencia. Una vez que se desalojó el agua, particularmente en Neza, viene el censo. Se va casa por casa, se identifican afectaciones y de inmediato se entrega un primer apoyo de ocho mil pesos”, explicó la mandataria.

La presidenta detalló que este martes comenzaron a entregarse los recursos en Nezahualcóyotl a quienes ya fueron censados.

“Es muy importante que la población sepa que solo quienes ya cuentan con el talón de registro pueden acudir a recoger el apoyo. Nadie se quedará sin ayuda si fue afectado”, aseguró.

Además de la entrega de apoyos, Sheinbaum adelantó que en un plazo de 15 días se darán a conocer las obras metropolitanas que se ejecutarán en las zonas más afectadas por las lluvias intensas, entre ellas el puente de La Concordia —en los límites de Iztapalapa y Los Reyes La Paz— y la zona limítrofe de Iztapalapa con Nezahualcóyotl.

“Normalmente estas zonas tienen afectaciones, pero este año por la intensidad de las lluvias fueron mucho más graves. Estamos en el análisis para realizar obras integrales, algunas ya previstas y otras nuevas”, apuntó.

Con ello, el gobierno federal busca atender de manera inmediata a las familias damnificadas y, al mismo tiempo, plantear soluciones estructurales a los problemas de drenaje y vialidad que históricamente han afectado al oriente del Valle de México.