Ingenieros exhortan a autoridades a incluir peritos certificados en obras públicas y privadas

enero 7, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.-

El Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y ramas afines del estado de Veracruz hizo un llamado a autoridades municipales y estatales para que consideren y soliciten la participación de peritos certificados en instalaciones en las obras que se ejecuten dentro de sus demarcaciones, a fin de garantizar la seguridad y el cumplimiento de la normatividad vigente.

En conferencia de prensa, el presidente del Colegio, Gustavo Mendoza Barrón, recordó que por ley los municipios están obligados a solicitar la intervención de estos profesionales, ya que su participación permite prevenir riesgos en proyectos de obra pública y privada.

El dirigente explicó que recientemente fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado la lista oficial de peritos estatales en instalaciones, quienes están certificados y avalados por el Colegio, organismo que, dijo, es el único facultado para aprobar a estos especialistas.

“Lo que estamos anunciando hoy va en sintonía con la seguridad y el riesgo, y por lo tanto con la revisión de las instalaciones, pero también con las leyes que regulan la obra pública y la obra privada”, señaló.

Mendoza Barrón subrayó la importancia de que el Ayuntamiento de Xalapa y otros municipios tomen en cuenta esta figura, con el objetivo de evitar tragedias como las registradas en otras entidades del país.

“En otros lugares ha habido incidentes de riesgo, incendios, fugas y en algunos casos pérdidas humanas”, advirtió.

Indicó que el propósito del Colegio es que en Veracruz exista certeza y seguridad en las instalaciones, mediante la participación de profesionales capacitados y regulados que realicen revisiones técnicas y emitan los dictámenes correspondientes.

“Con esto buscamos ser garantes ante el aparato gubernamental de que las obras se están construyendo con eficiencia, respeto a la norma y seguridad en las instalaciones”, añadió.

El presidente del Colegio precisó que actualmente existen 40 peritos certificados a nivel estatal, quienes pueden brindar servicio tanto en obra pública como privada, ya que todas requieren revisiones exhaustivas en materia de seguridad.