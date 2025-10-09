Hubo más de mil 300 incidentes con armas blancas en escuelas británicas

octubre 9, 2025

Durante 2024, las escuelas de Inglaterra y Gales registraron mil 304 incidentes relacionados con armas blancas, según una investigación de la BBC. Aunque el número total bajó ligeramente respecto a 2023, los casos de agresión y heridas aumentaron, lo que revela una tendencia preocupante en la violencia escolar.

Uno de los aspectos que resaltan es que al menos el 10% de los casos involucraron a niños en edad de primaria, algunos de apenas cuatro años.

En Kent, un menor fue sorprendido con un cuchillo multiusos durante un asalto escolar, mientras que en West Midlands, otro niño de seis años llevó una navaja automática y amenazó con usarla.

En Cheshire, un niño de cinco años llevó un cuchillo de cocina “para enseñárselo a sus amigos”.

El gobierno británico reiteró su compromiso de reducir a la mitad los delitos con cuchillos. Recordó que las escuelas pueden instalar detectores de metales y que se han endurecido las leyes para restringir la venta de cuchillos en línea, especialmente a menores. También se están implementando programas comunitarios para abordar las causas profundas de esta violencia.

Expertos en salud mental y educación advierten que las medidas punitivas no son suficientes sin una estrategia integral de prevención.