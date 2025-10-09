Hubo más de mil 300 incidentes con armas blancas en escuelas británicas
octubre 9, 2025
Durante 2024, las escuelas de Inglaterra y Gales registraron mil 304 incidentes relacionados con armas blancas, según una investigación de la BBC. Aunque el número total bajó ligeramente respecto a 2023, los casos de agresión y heridas aumentaron, lo que revela una tendencia preocupante en la violencia escolar.
Uno de los aspectos que resaltan es que al menos el 10% de los casos involucraron a niños en edad de primaria, algunos de apenas cuatro años.
Te puede interesar: Israel intercepta nueva flotilla rumbo a Gaza y aprehende a activistas
En Kent, un menor fue sorprendido con un cuchillo multiusos durante un asalto escolar, mientras que en West Midlands, otro niño de seis años llevó una navaja automática y amenazó con usarla.
En Cheshire, un niño de cinco años llevó un cuchillo de cocina “para enseñárselo a sus amigos”.
El gobierno británico reiteró su compromiso de reducir a la mitad los delitos con cuchillos. Recordó que las escuelas pueden instalar detectores de metales y que se han endurecido las leyes para restringir la venta de cuchillos en línea, especialmente a menores. También se están implementando programas comunitarios para abordar las causas profundas de esta violencia.
Expertos en salud mental y educación advierten que las medidas punitivas no son suficientes sin una estrategia integral de prevención.