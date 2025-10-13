Hombre veracruzano muere ahogado en la laguna de Alchichica

octubre 13, 2025

Un hombre perdió la vida tras ahogarse en la laguna de Alchichica, ubicada en el municipio de Tepeyahualco de Hidalgo, lo que provocó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y rescate en la zona.

La víctima fue identificada como Miguel Ángel N., de 22 años, originario de Perote, Veracruz, quien ingresó al agua y desapareció de la vista de los testigos.

Tras el reporte de emergencia, buzos voluntarios de rescate de Puebla y personal de la Coordinación Local de Protección Civil de Tepeyahualco acudieron al lugar para iniciar la búsqueda.

Elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron labores de inmersión y lograron recuperar el cuerpo del joven, el cual fue entregado a las autoridades ministeriales para llevar a cabo los procedimientos correspondientes.

A pesar de la rápida intervención de los cuerpos de auxilio, los servicios médicos confirmaron el fallecimiento de Miguel Ángel N., convirtiéndose en una víctima más de ahogamiento en las aguas de la laguna de Alchichica.