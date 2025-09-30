Hernán Bermúdez promueve un amparo contra segunda orden de aprehensión en su contra

septiembre 30, 2025

Hernán Bermúdez Requena, El Abuelo o El Comandante H y presunto líder del grupo criminal La Barredora, promovió un amparo con el que busca tumbar una segunda orden de aprehensión en sus contra por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.

La demanda de garantías fue admitida a trámite por Daniel Marcelino Niño Jiménez, juez Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en el Estado de México.

​En su acuerdo, el juzgador informó que ordenó abrir el incidente de suspensión, pero no publicó si concedió o no la medida cautelar. De acuerdo con registros judiciales, el ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco interpuso el amparo el pasado 25 de septiembre.

Hasta este momento, la Fiscalía General de la República (FGR) aún no ejecuta la orden de aprehensión que giró Mario Elizondo Martínez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Por su parte, Manelic Delón Vázquez, juez Octavo de Distrito con sede en Tabasco, concedió una suspensión definitiva a Hernán Bermúdez contra el aseguramiento de su casa. La medida cautelar ordena, tanto a autoridades estatales como federales, que las cosas se mantengan actualmente en el estado que guardan y no se destruya, dilapide, extravíe o enajene el bien inmueble.

En el fuero común, Hernán Bermúdez enfrenta un proceso por su probable responsabilidad en delitos de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión. Actualmente se encuentra preso en el penal del “Altiplano” tras su expulsión desde Paraguay.