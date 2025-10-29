Hallan muerta a mujer tras ser abandonada en una isla de Australia

octubre 29, 2025

Una mujer australiana de 80 años fue encontrada muerta en Lizard Island, parte de la Gran Barrera de Coral, Queensland, Australia, después de que el crucero en que viajaba partiera sin ella.

La pasajera se había separado del grupo durante una excursión de senderismo el sábado para descansar. El Coral Adventurer zarpó al atardecer, pero regresó horas después al detectar su ausencia.

Testigos reportaron ver helicópteros con reflectores y equipos de búsqueda con linternas en la isla. La búsqueda se suspendió temporalmente a las 3:00 horas del domingo y se reanudó por la mañana.

La Autoridad Australiana de Seguridad Marítima investiga el caso y se reunirá con la tripulación. La policía de Queensland prepara un informe para el forense sobre esta “muerte súbita y no sospechosa“.

La mujer viajaba en el primer tramo de un crucero de 60 días alrededor de Australia. El Coral Adventurer, con capacidad para 120 pasajeros, ha continuado su ruta hacia Darwin.