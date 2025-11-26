Grandes inversiones para un campo más justo, próspero e igualitario: Sedarpa

noviembre 26, 2025

• Este año, fuerte impulso a la mecanización del sector agroalimentario, fortalecimiento a ganadería y pesca, reforzamiento a sanidad e inocuidad, optimización de recursos, impulso a sostenibilidad y productividad del sector primario.

• En 2025, 80 por ciento del presupuesto se destinó a apoyos directos para las y los productores veracruzanos.

Xalapa, Ver., 26 de noviembre de 2025.- Ante la Comisión de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal de la LXVII Legislatura, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) presentó los resultados de la gestión realizada durante el primer año de la actual administración estatal en agricultura, agronegocios y comercialización, ganadería, pesca y acuacultura, apicultura y meliponicultura e infraestructura agropecuaria.

A las 10:06 horas, la presidenta de dicha comisión, diputada Dulce María Hernández Tepole, al lado de la legisladora Guadalupe Vázquez González y del diputado Juan Tress Zilli, secretaría y vocal de la misma, inició este ejercicio de rendición de cuentas y cedió el uso de la palabra al titular de la dependencia estatal, Rodrigo Calderón Salas.

El funcionario enlistó las acciones que este gobierno ha puesto en marcha para impulsar el progreso de las comunidades de manera equitativa y sostenible, con modelos productivos sustentables y respetuosos del medio ambiente.

De acuerdo con el titular de la Sedarpa, en 2025, gracias a las políticas públicas aplicadas, a la disciplina financiera y al liderazgo, visión y respaldo de la gobernadora Rocío Nahle García, el 80 por ciento del presupuesto de esta dependencia se destinó a apoyos directos para las y los productores veracruzanos.

El servidor público detalló los beneficios de distintas estrategias como Escuelas Campesinas, Plan México en Soberanía Alimentaria y Programa de Mecanización, en las que se invirtieron más de 140 millones de pesos (mdp), con la participación de más de 14 mil 800 personas productoras.

También expuso el respaldo que representan programas como el de Producción para la Autosuficiencia Alimentaria en Cultivos Básicos para la Siembra de Maíz, de Innovación Tecnológica y Reconversión Productiva de Cultivos Estratégicos y de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, con inversiones de 38, 40 y 65 mdp, respectivamente.

Así como los avances logrados con los programas Para la Articulación Comercial de Productos y Subproductos del Sector Primario para el Fortalecimiento de las Cadenas de Valor en el Estado y De Promoción e Impulso Comercial de Productos Agroalimentarios, en los que, como los mencionados, se benefició tanto a hombres como a mujeres, impulsando la paridad en el campo.

Informó sobre las acciones de capacitación y asistencia técnica, alineadas a las normas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Con una inversión de 25 mdp, la Sedarpa impartió 562 cursos a más de ocho mil personas de casi 90 municipios.

Así como de la inversión de casi 50 mdp en el Proyecto Fortalecimiento a la Producción Lechera y Mejoramiento Genético en Bovinos con Tecnología Reproductiva, más de 8 mdp en la rehabilitación de laboratorios móviles de diagnóstico, más de 33 mdp para fortalecer al control de la movilización pecuaria en puntos clave y estratégicos del estado y más de 47 mdp para hacer frente a la emergencia zoosanitaria por el gusano barrenador.

A los programas de Fortalecimiento a las Actividades Acuícolas y Fortalecimiento de las Comunidades Pesqueras, destacó el servidor público, este gobierno destinó más de 48 mdp para impulsar equipamiento, insumos y asesoría técnica especializada.

Además, para impulsar la apicultura y meliponicultura, la inversión fue de 25 mdp, fueron entregados equipos, insumos y material para el mejoramiento genético de la colmena y módulos integrales para abejas nativas, así como la restauración de predios con vocación melífera.

Cerró su exposición indicando que, a través del Programa para Fomentar la Producción y Productividad, este gobierno destinó más de 28 mdp a acciones de mitigación a los efectos de la sequía y el Cambio Climático, el uso sustentable y manejo de agua y el apoyo a la rehabilitación y tecnificación de las unidades de riego y más de 5 mdp en insumos para maquinaria y suministro de motobombas de combustión interna y paquetes de mangueras con accesorios.

Participación de diputadas y diputados

En la primera ronda participaron el diputado Felipe Pineda Barradas (Morena) y las diputadas Angélica Peña Martínez (PVEM), Ana Rosa Valdés Salazar (VNU), Elizabeth Morales García (PT) y María Elena Córdova Molina (MC), con preguntas acerca de la solución a la problemática que registra el ingenio San Gabriel del municipio de Cosamaloapan, estrategias para apoyar el cultivo de caña de azúcar, el censo de daños al campo de los municipios del norte de la entidad afectados por las lluvias, el estatus legal de las bodegas en la Central de Abasto de la Ciudad de México y que pertenecen a la dependencia estatal y el alcance del Plan de Soberanía Alimentaria.

Además, sobre los ajustes para que los programas lleguen a zonas con mayor marginación, los resultados de las Escuelas Campesinas, el indicador de mejora en la productividad que justifique la inversión de 49.9 mdp en materia agrícola y los mecanismos de evaluación, la prácticas medioambientales que se realizan con instituciones en favor del campo, existencia de un programa emergente para productores de la zona norte que perdieron sus cosechas y el establecimiento de precios de garantía.

También, la situación del Seguro Catastrófico, plan integral para aminorar afectaciones por sequías, criterios para asegurar que los apoyos lleguen a quienes más lo necesitan, campañas contra el gusano barrenador y otras plagas, estrategias para evitar intermediarios, exposiciones o ferias a las que asistió Veracruz para promover el limón y la naranja, inspecciones sanitarias, créditos a la palabra o condonación de adeudos para productores y los beneficios concretos de la visita al estado del embajador de Kuwait.

Los diputados Adrián Sigfrido Ávila Estrada (MC) y Urbano Bautista Martínez (PVEM) y las diputadas Elizabeth Morales García (PT), Ana Rosa Valdés Salazar (VNU) y Janix Liliana Castro Muñoz (Morena) participaron en la segunda ronda con cuestionamientos sobre cómo recibió el secretario la dependencia, si hubo irregularidades y las acciones consecuentes, innovación del campo con la actual administración, políticas públicas para apoyar a productores adultos mayores y los programas de financiamiento implementados para evitar que los ciclos agrícolas terminen con pérdidas.

Asimismo, con respecto a los subsidios para productores de chayote y caña de azúcar, gestiones en beneficio de mujeres campesinas, programas de jóvenes del campo y la atención a productores de maíz, incentivos entregados a aguacateros y chayoteros, estrategias medibles implementadas para mitigar los efectos de la sequía y Cambio Climático, infraestructura hídrica, hatos ganadores protegidos, resultados del programa aves de traspatio, acciones para garantizar de uso de identificadores oficiales y que cada unidad de producción pecuaria use los aretes conforme a la norma, la guía del registro electrónico para la movilización animal y las estrategias de combate al abigeato.

Tras la realización de las dos rondas de preguntas, la Comisión dio el uso de la voz al diputado Luis Vicente Aguilar Castillo (Morena) y a las diputadas Tania María Cruz Mejía, Ana Rosa Valdés Salazar (VNU), Elizabeth Morales García (PT) y María Elena Córdova Molina (MC) para los mensajes de conclusión.

Por último, el secretario Rodrigo Calderón Salas dio un mensaje final y la diputada Dulce María Hernández Tepole concluyó los trabajos, a las 12:12 horas.