Google pagará 68 mdd por grabar conversaciones de usuarios sin permiso

enero 29, 2026

Google acordó pagar 68 millones de dólares para resolver una demanda colectiva presentada en California, Estados Unidos, en la que usuarios de dispositivos inteligentes alegan que el asistente de voz Google Assistant grabó secretamente sus conversaciones, violando su privacidad. El acuerdo aún requiere la aprobación de un juez federal.

La demanda alega que la herramienta se activó y grabó comunicaciones privadas incluso sin que los usuarios la activaran intencionalmente mediante frases como “Hey Google” o al presionar manualmente un botón.

Los dispositivos involucrados incluyen teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, tabletas, auriculares inalámbricos y asistentes virtuales de Google.

Los demandantes afirmaron haber recibido anuncios personalizados basados en conversaciones recientes, que incluían temas financieros, datos personales y asuntos laborales.

Este no es el primer acuerdo de este tipo para grandes tecnológicas: el año pasado, Google pagó cerca de mil 400 millones de dólares al estado de Texas por demandas relacionadas con el rastreo ilegal de ubicación.

En un caso similar, ocurrido en 2021, Apple pagó 95 millones de dólares para resolver acusaciones similares sobre su asistente de voz Siri.

Reino Unido va contra resúmenes de IA en Google

En paralelo, la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) del Reino Unido propuso que Google permita a sitios de noticias y creadores de contenido excluir su material de los resúmenes generados por inteligencia artificial.

El organismo señaló que los editores han sufrido una caída en el tráfico desde que Google lanzó estas funciones, ya que menos usuarios hacen click en los artículos originales.

Google respondió que está explorando actualizaciones para permitir que los sitios se excluyan de las búsquedas de IA generativa, manteniendo la utilidad para los usuarios y dando herramientas a los propietarios de sitios web para gestionar su contenido.