Google México anuncia a su nuevo director: Sebastián Valverde

enero 15, 2026

Google México anunció el nombramiento de Sebastián Valverde como su nuevo Director General, un cargo que dejó vacante Julian Coulter en noviembre para unirse al equipo de Estados Unidos

Sebastián Valverde, quien cuenta con una trayectoria de 20 años en la industria, de los cuales 15 años han sido dentro de la compañía, asume este reto con el objetivo de acelerar la próxima etapa de crecimiento de la firma, fortalecer la colaboración con clientes, socios e instituciones y consolidar la cultura interna en un momento de expansión acelerada en el país.

“México es un polo de talento y creatividad sin límites. Mi objetivo es llevar esa energía al siguiente nivel, construyendo sobre la base sólida que ya tenemos y acelerando la innovación para que nuestras soluciones y tecnología lleguen cada vez a más personas y tengan un impacto positivo y transformador en la sociedad”, señaló el nuevo directivo en un comunicado.

Sebastián Valverde se incorporó a Google en 2010, en la operación de Argentina como Director Comercial del equipo de Grandes Clientes. Desde esa posición, estuvo a cargo de verticales estratégicas como retail, automotriz, finanzas, tecnología, telecomunicaciones y clasificados, sectores clave para el crecimiento del negocio publicitario y digital en la región.

Su carrera dentro de la compañía ha incluido responsabilidades internacionales. En 2013 realizó una asignación temporal en las oficinas de Google en Nueva York, enfocada en el impulso del sector retail, y posteriormente lideró la sede de Miami, desde donde gestionó el desarrollo del negocio de agencias de medios y creativas en Hispanoamérica.

Coordinó equipos regionales de datos, productos y soluciones de publicidad, áreas fundamentales para la evolución de las plataformas de Google en mercados emergentes. También ha encabezado de manera interina las operaciones de Google en Chile y Colombia en 2014, así como en México en 2016, lo que le ha permitido construir una visión integral del negocio y del comportamiento de los mercados latinoamericanos.