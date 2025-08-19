Gobernadora anuncia inversión extranjera de 25 mdd en Ixtaczoquitlán

agosto 19, 2025

Xalapa, Ver., martes 19 de agosto de 2025.- La gobernadora Rocío Nahle García anunció que la empresa Fermentaciones Mexicanas (FERMEX), filial del grupo francés Lesaffre, destinará una inversión de 25 millones de dólares para ampliar su capacidad productiva en la planta industrial ubicada en Ixtaczoquitlán.

Tras la recepción al director de Asuntos Corporativos de Lesaffre México, Gustavo Adolfo Gerardo Gastélum Gómez, detalló que el proyecto contempla la incorporación de una nueva línea de producción destinada a la elaboración de biofertilizantes a partir de levaduras, fortaleciendo así la oferta de insumos biotecnológicos para el sector agroindustrial.

“La empresa francesa @Lesaffre_Group instalada en Ixtaczoquitlán aumentará una línea de producción, para lo cual invertirá 25 millones de dólares. Es un gran proyecto para producir biofertilizantes a partir del proceso de fabricación de la levadura”.

Acompañada por el secretario de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop), Ernesto Pérez Astorga, y el subsecretario de Industria, Atracción de Inversiones, Comercio Exterior y Proyectos Estratégicos, Eduardo Vega, agradeció la confianza del corporativo francés en Veracruz.

FERMEX, especializada en la fermentación de microorganismos naturales como levaduras, bacterias y enzimas empleadas en la industria alimentaria, también prevé la modernización de su infraestructura mediante la instalación de un evaporador de última generación, tecnología que permitirá el reaprovechamiento del agua actualmente descargada como efluente, lo cual representa un avance en materia de eficiencia hídrica y sustentabilidad ambiental.

Veracruz sigue posicionándose, a través de la Sedecop, como destino estratégico y confiable para la inversión productiva, al tiempo que refrenda su compromiso de acompañar a los capitales que confían en la entidad, impulsando proyectos que generan empleos de calidad, fomentan la innovación tecnológica y fortalecen un crecimiento económico sólido y sostenible.